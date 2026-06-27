Conciertos de Manuel Carrasco, Ana Mena y Lenny Kravitz hoy en Madrid: horarios, cómo llegar y mapa

Madrid acoge este sábado 27 de junio el Iberdrola Music Festival con un cartel formado por cinco artistas: DJ Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena, Manuel Carrasco y Lenny Kravitz. Aún se pueden comprar entradas en este enlace.

Aunque todos los nombres son atractivos, lo cierto es que el concierto más esperado es el de Manuel Carrasco, que viene de actuar cuatro noches en La Cartuja de Sevilla. Este será el último concierto del artista en España hasta el 2028, tal y como desveló él mismo en un vídeo en Instagram. Explicó que necesita esta pausa para seguir llenándose "de nuevas experiencias y seguir escribiendo las páginas en blanco que aún quedan".

El festival se celebra en el Iberdrola Music, ubicado en el polígono industrial de Villaverde. A continuación, desde Europa FM repasamos toda la información práctica del evento con los horarios de cada show, las indicaciones para llegar al recinto y otros muchos datos.

Horario del festival

Apertura de puertas - 17:30 (aproximadamente)

DJ Lola Bozzano - 17:30

Álvaro de Luna - 18:30

Ana Mena - 19:45

Manuel Carrasco - 21:15

Lenny Kravitz - 23:15

Cómo llegar al Iberdrola Music

Metro

Línea 3: Parada Villaverde Alto (esta línea amplía hoy su horario hasta las 02:30).

Línea 3: Enlace El Casar con Villaverde Alto (para quienes lleguen desde Getafe).

Línea 12: Parada Los Espartales.

Cercanías

Línea C4 y C5: Parada Villaverde Alto.

Línea C3: Parada San Cristóbal Industrial.

Autobuses interurbanos

Líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461, 488, N805 y N807.

Taxi y VTC

Taxi: punto de recogida en C/ San Eustaquio, entre C/ San Norberto y C/ de la Resina. Accede aquí al plano de la ubicación exacta.

VTC: punto de recogida en C/ de Tobalina con C/ San Ezequiel. Accede aquí al plano de la ubicación exacta.

Autobuses lanzadera

La organización pone a disposición del público autobuses lanzadera gratuitos desde Atocha (parada 5835) hasta los alrededores del recinto (parada 3482). Estos son los horarios de salida:

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

Acceso

La puerta de entrada al Iberdrola Music está en la calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de Laguna de Cameros. Puedes acceder a la ubicación del Iberdrola Music en Google Maps a través de este enlace.

Ubicación del Iberdrola Music | Google Maps

Mapa del recinto

El Iberdrola Music cuenta con un escenario, zonas de comida, barras, baños, merchandising y otros espacios. Consulta el mapa del recinto aquí:

Objetos permitidos

Muchos usuarios dudan a la hora de qué objetos están permitidos o no a la hora de acceder al recinto. Por eso, a continuación recopilamos todo lo que sí se puede llevar:

Botella de agua de plástico blanco (máximo 500 ml, sin tapón).

Bocadillo o pieza de fruta para consumo propio envasado en papel film.

Abanico.

Crema de sol.

Gorra.

Cargador de móvil y batería portátil (características: máximo 18x9x3 cm / 7 plg / 20,000 mAh).

Mochila de tamaño máximo 40x20x20 cm o capacidad máxima de 20 L.

Además, el recinto garantiza fuentes de agua cerca de los baños, zonas de sombra y puestos de comida.

Autobuses lanzadera de vuelta

Para abandonar el recinto, la organización garantiza autobuses lanzadera gratuitos que pasan por Gran Vía de Villaverde (número 20), Legazpi y Atocha. Estas son las frecuencias de salida: