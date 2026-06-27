Cómo llegar al concierto de Manuel Carrasco de este sábado en Madrid

Manuel Carrasco (21:15) celebra este sábado 27 de junio en Madrid su último concierto en España hasta 2028, y lo hace como parte del Iberdrola Music Festival. El cantante comparte cartel con otros cuatro artistas: DJ Lola Bozzano (17:30), Álvaro de Luna (18:30), Ana Mena (19:45) y Lenny Kravitz (23:15). Aún se pueden comprar entradas en este enlace.

El festival se celebra en el Iberdrola Music, ubicado en el polígono industrial de Villaverde. Según informa el Ayuntamiento de Madrid, se prevén numerosos cortes de tráfico en los alrededores del recinto, por lo que la mejor manera de llegar es a través de transporte público.

Cómo llegar al Iberdrola Music

Metro

Línea 3: Parada Villaverde Alto (esta línea ampliará su horario hasta las 2:30).

Línea 3: Enlace El Casar con Villaverde Alto (para quienes lleguen desde Getafe).

Línea 12: Parada Los Espartales.

Cercanías

Línea C4 y C5: Parada Villaverde Alto.

Línea C3: Parada San Cristóbal Industrial.

Autobuses interurbanos

Líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461, 488, N805 y N807.

Taxi y VTC

Taxi: punto de recogida en C/ San Eustaquio, entre C/ San Norberto y C/ de la Resina. Accede aquí al plano de la ubicación exacta.

VTC: punto de recogida en C/ de Tobalina con C/ San Ezequiel. Accede aquí al plano de la ubicación exacta.

Autobuses lanzadera de ida

La organización pone a disposición del público autobuses lanzadera gratuitos desde Atocha (parada 5835) hasta los alrededores del recinto (parada 3482). Estos son los horarios de salida:

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

Acceso

La puerta de entrada al Iberdrola Music está en la calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de Laguna de Cameros. Puedes acceder a la ubicación del Iberdrola Music en Google Maps a través de este enlace.

Ubicación del Iberdrola Music | Google Maps

Autobuses lanzadera de vuelta

Para abandonar el recinto, la organización garantiza autobuses lanzadera gratuitos que pasan por Gran Vía de Villaverde (número 20), Legazpi y Atocha. Estas son las frecuencias de salida: