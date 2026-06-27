Todas las actuaciones de la Gala 11 de 'Tu cara me suena 13': de J Kbello con Nia a María Parrado

La undécima gala de Tu cara me suena vibra entre Super Bowls, emotivos homenajes y espíritu veraniego | José Irún

Tu cara me suena 13 sigue sorprendiendo a la audiencia de Antena 3 cada viernes por la noche. Así, la Gala 11 ha dejado grandes actuaciones, las últimas del concurso antes de las dos semifinales. A continuación, repasamos todas las imitaciones según la clasificación:

1. J Kbello con Nia - 'Uptown Funk' y 'Formation' de Bruno Mars con Beyoncé

J Kbello está en racha. El gaditano ha ganado su quinta gala, la tercera de manera consecutiva, con 23 puntos (12 del jurado y 11 del público). Él ha imitado a Bruno Mars, mientras su compañera Nia ha hecho de Beyoncé.

2. María Parrado - 'So Easy (To Fall in Love)' de Olivia Dean

María Parrado no ha podido evitar emocionarse al recibir el 12 de Chenoa, quien ha definido a la artista como "una niña maravillosa y supersensible". La concursante ha imitado a la británica Olivia Dean cantando So Easy (To Fall in Love), una actuación que le ha valido la segunda posición con 21 puntos (11 del jurado y 10 del público).

3. Martín Savi - 'Don't Cry for Me Argentina' de Madonna

Martín Savi ha recibido el 12 del público con la misma euforia que si hubiera ganado la gala. El argentino ha triunfado con su imitación de Madonna al ritmo de Don't Cry for Me Argentina, por la que ha conseguido el tercer puesto y 21 puntos (9 del jurado y 12 del público).

4. Sole Giménez - 'El universo sobre mí' de Amaral

Sole Giménez se ha metido en la piel de Eva Amaral para cantar El universo sobre mí, uno de los mayores éxitos del pop español del siglo. Gracias a su buen trabajo, ha cosechado 18 puntos (10 del jurado y 8 del público).

5. Cristina Castaño - 'Alfonsina y el mar' de Sílvia Pérez Cruz

Cristina Castaño ha superado con éxito el reto de imitar a Sílvia Pérez Cruz, la prestigiosa artista catalana. La concursante ha interpretado Alfonsina y el mar, por lo que ha conseguido un quinto puesto con 17 puntos (8 del jurado y 9 del público).

6. Aníbal Gómez - 'La tía Enriqueta' de Chimo Bayo

Aníbal Gómez se ha convertido en el DJ valenciano Chimo Bayo para cantar La tía Enriqueta y sumar 13 puntos (7 del jurado y 6 del público).

7. Paula Koops con Miki Núñez - 'Somethin' Stupid' de Nicole Kidman con Robbie Williams

Al igual que J Kbello, Paula Koops ha tenido que invitar a un amigo, y ella ha elegido al catalán Miki Núñez. Ambos han interpretado Somethin' Stupid para imitar a Nicole Kidman y Robbie Williams. El resultado les ha valido un empate con Aníbal Gómez con 13 puntos (6 del jurado y 7 del público).

8. Jesulín de Ubrique - 'Depende' de Jarabe de Palo

Jesulín de Ubrique vuelve a quedar penúltimo, esta vez por su imitación de Pau Donés cantando uno de los éxitos de Jarabe de Palo: Depende. En total, ha conseguido 10 puntos (5 del jurado y 5 del público).

9. Leonor Lavado - 'Vive la vida' de Gusanito

Leonor Lavado no consigue remontar y vuelve a conseguir la mínima puntuación posible, 8 puntos (4 del jurado y 4 del público), por su imitación de Gusanito con Vive la vida.

Invitado: Carlos Serrano-Clark - 'Entre dos tierras' de Héroes del Silencio

El invitado de la noche ha sido el actor Carlos Serrano-Clark, conocido por sus papeles en las series Acacias 38, Amar es para siempre o La Moderna. Ha tenido que recrear la voz de Enrique Bunbury con el mayor éxito de Héroes del Silencio: Entre dos tierras.