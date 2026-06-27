¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 11

La Gala 11 de Tu cara me suena 13 ha vuelto a regalar una jornada inolvidable a los espectadores de Antena 3. Esta noche, el concurso ha celebrado su último programa antes de las dos semifinales, donde se decidirá quiénes son los finalistas que lucharán por la victoria. Pero, de momento, veamos los resultados de este viernes...

J Kbello, ganador por quinta vez

J Kbello se ha proclamado el ganador de la undécima gala de Tu cara me suena 13, siendo esta la quinta vez que vence al resto de sus compañeros —y la tercera de forma consecutiva—. El gaditano ha imitado a Bruno Mars con Nia, que se ha metido en la piel de Beyoncé. Juntos han conseguido 23 puntos, pues Martín Savi se ha llevado el 12 del público.

"El numerazo que os habéis plantado hoy...", ha empezado valorando Lolita. "A mí me sobran Bruno Mars y Beyoncé, los de verdad; me quedo con vosotros. No podía despegar los ojos de vosotros dos. La coreografía, la manera de cantar, de imitar, cómo os habéis movido... Eso es talento y arte. Os habéis salido", ha añadido para justificar su 12.

J Kbello ha querido ceder los 3.000 euros a Àngel Llàcer porque le escuchó hablar de una ONG y le emocionó mucho. Así, el presidente del jurado ha entregado el premio a Ahora dónde: "Da acompañamiento y casas de acogida a la gente joven que no cuadra en su familia porque es del colectivo LGTBIQ+. De golpe, las familias no los aceptan, los echan de casa y los maltratan. A veces, estas pobres criaturas la única opción que tienen es marcharse. Son niños, y a los niños no se les tiene que hacer pasar mal, y menos si eres sus padres", ha dicho.

Clasificación de la Gala 11

1. J Kbello - 23 puntos (12 del jurado, 11 del público)

2. María Parrado - 21 (11 del jurado, 10 del público)

3. Martín Savi - 21 (9 del jurado, 12 del público)

4. Sole Giménez - 18 (10 del jurado, 8 del público)

5. Cristina Castaño - 17 (8 del jurado, 9 del público)

6. Aníbal Gómez - 13 (7 del jurado, 6 del público)

7. Paula Koops - 13 (6 del jurado, 7 del público)

8. Jesulín de Ubrique - 10 (5 del jurado, 5 del público)

9. Leonor Lavado - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general

Tras la undécima gala, el orden de la clasificación general vuelve a mantenerse intacto, aunque J Kbello sigue despuntando en la primera posición y María Parrado se aleja de Cristina Castaño.

1. J Kbello - 232 puntos

2. María Parrado - 217

3. Cristina Castaño - 210

4. Martín Savi - 200

5. Paula Koops - 182

6. Sole Giménez - 173

7. Aníbal Gómez - 135

8. Jesulín de Ubrique - 126

9. Leonor Lavado - 109

A quién imitarán en la primera semifinal

El pulsador ha decidido a qué artista tendrá que imitar cada concursante en la primera semifinal. Así, Jesulín de Ubrique tendrá que actuar con María José Campanario para imitar a Amistades Peligrosas, mientras Sole Giménez podrá elegir a un amigo para hacer de Lady Gaga y Tony Bennett.