Así serán los cuatro conciertos de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla: una propuesta "inédita" con colaboraciones

El artista onubense Manuel Carrasco arranca este sábado 13 de junio con el primero de los cuatro conciertos programados durante este mes en La Cartuja de Sevilla. Concretamente, este llevará por título Viento Salvaje, si bien el próximo domingo 14 de junio se celebrará bajo el lema La Cruz Salvaje.

Ya el próximo fin de semana, 19 y 20 de junio, presentará el viernes una cita que ha sido titulada como Corazón Salvaje y, el sábado, se encontrará por última vez este mes con la capital andaluza en el escenario con un encuentro bajo el lema Pueblo Salvaje I y II. Aún pueden comprarse entradas a través de la página web del artista.

Carrasco pretende con estos cuatro conciertos ofrecer una propuesta "inédita" y ser el primer artista español que "convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente lanzado durante esta última década". Estos son Bailar el viento, La cruz del mapa, Corazón y flecha y Pueblo salvaje.

El artista, nacido en Isla Cristina e Hijo Adoptivo de Sevilla, ofrecerá de esta forma una serie de espectáculos independientes con un denominador común: Salvaje desde la Raíz. Recuperará antiguas canciones, revisitará visuales, incorporará elementos iconográficos y vestuarios de cada etapa... entre otras cuestiones. Su intención es que todo sea "igual pero diferente a la vez".

"Vamos a intentar sorprender a la gente"

"Está siendo muy fuerte, es como una oportunidad única en la vida", dijo Manuel Carrasco en Cuerpos especiales sobre los shows de la ciudad hispalense. "Además, vamos a hacer cuatro conciertos diferentes", añadió, confesando que su nivel de nervios es 12. "Tenemos una oportunidad única para hacer algo único y lo vamos a hacer, supermontaje, supershow. Vamos a intentar sorprender a la gente".

"La gente puede elegir a qué show ir, qué época visitar... y habrá también gente que vaya a los cuatro", siguió, para luego adelantar en exclusiva que "va a haber varias colaboraciones, bastantes... y además en los diferentes días". Carrasco confesó que una será con alguien que empieza por E y el nombre de Eva Soriano da una pista. ¿Eva Amaral? ¿Jordi Évole? La respuesta la tendremos pronto.

Después de su paso por Sevilla, Manuel Carrasco actuará el 27 de junio en el Iberdrola Music Festival. Este será su último concierto antes de retirarse de los escenarios del país hasta 2028. "No volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después", dijo en un vídeo publicado en Instagram.

Las cuatro fechas de Manuel Carrasco en La Cartuja