Estas son las nuevas actuaciones de los MTV VMAs 2025: Post Malone, Doja Cat, Tate McRae y más

La gran noche de la música tendrá lugar en los MTV Video Music Awards, una noche cargada de superestrellas y artistas emergentes que harán enloquecer a los asistentes. A los cantantes anunciados el pasado 19 de agosto se suman cinco más que no dejarán indiferente a nadie, entre los que estarán Post Malone, Doja Cat y Tate McRae.

La gala, que tendrá lugar en el UBS Arena de Nueva York, será presentada por LL COOL J y podrá disfrutarse en directo desde MTV y en el canal MTV Party Music de Pluto TV. Concretamente, se retransmitirá durante la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, a partir de las 2:00, aunque el pre-show podrá disfrutar desde la 1:00.

Prácticamente todos estos artistas han sido nominados a algún premio, siendo el regreso dePost Maloneel más especial, pues ha recibido ya 20 nominaciones a lo largo de su carrera.

Su primera vez en los VMAs

La canadiense Tate McRae hará su debut en el escenario principal de los VMAs con algunos de sus temas más exitosos, celebrando además sus primeras cuatro nominaciones, entre las que destacan la de Mejor artista pop y Canción del año.

Por su parte, Conan Gray ya había actuado antes en la gala, concretamente en el escenario Extended Play en 2022, pero hará su estreno en el escenario principal con su single Vodka Craberry, el cual pertenece a su cuarto disco Wishbone.

Los más veteranos

Con un Grammy y cinco VMAs a sus espaldas, Doja Cat regresa a los premios con la primera actuación televisada de su nuevo singleJealous Type. La rapera, quien fue la presentadora de la gala en 2021, actuó por última vez en los VMAs en el año 2023, siendo los protagonistas de la noche sus hits Attention, Paint the Town Red y Demons.

Post Malone, nominado a los Grammy y ganador de seis premios VMAs volverá a actuar en el evento desde su última vez en 2018. El cantante estadounidense, de éxitos como Circles o Rockstar, ha sido nominado a Mejor colaboración junto a Blake Shelton por Pour Me A Drink.

El año pasado la apertura de show la realizó Jelly Roll junto a Eminem, y este año volverá al escenario y competirá por su primer Moon Person en las categorías de Mejor vídeo alternativo, Mejor vídeo country y Mejor vídeo hip-hop.

Lista completa de actuaciones