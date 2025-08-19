Estas son las actuaciones de los MTV VMAS 2025: Sabrina Carpenter, J Balvin, Ricky Martin... ¡y más!

La gala de los MTV Video Music Awards 2025 promete ser una tormenta de emociones por las reñidas nominaciones de grandes estrellas de la música, pero también por las actuaciones que nos esperan. La noche contará con la presencia de algunas leyendas de la música como Ricky Martin o J Balvin, pero también artistas actuales como Sabrina Carpenter o algunas jóvenes promesas de la música.

Todos ellos han sido nominados en esta edición en la que Ricky Martin se convertirá en el primer artista que recibe el Latin Icon Award. La gala, que tendrá lugar dentro de tres semanas, se podrá ver en España en directo a través de MTV y en el canal MTV Party Music de Pluto TV, durante la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de septiembre a partir de las 02:00 horas. El preshow tendrá lugar a la 1:00 horas.

Este año el presentador elegido es el rapero y actor LL Cool J, aunque se desconoce si habrá alguien más acompañándolo en el escenario del UBS Arena de Nueva York.

Noche de leyendas

Entre los grandes invitados de la noche estará el ya mencionado Ricky Martin. El cantante será reconocido por sus cuatro décadas de trayectoria y protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la ceremonia, en la que recorrerá los grandes temas de su discografía. Será un regreso triunfal después de 26 años. La última vez que acudió a los premios fue en 1999.

Por otro lado, la gala contará con la actuación de J Balvin, quien interpretará por primera vez en directo Noventa, su colaboración con DJ Snake, que también ha sido invitado, y cantará su tema Zun Zun junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez. El colombiano ha sido nominado a Mejor Canción Latina por Rio, el cual podría coronarle como el artista latino más premiado en la historia de los VMAs.

Pero eso no será todo, sino que también podremos ver en el escenario a una leyenda del rap, Busta Rhymes, quien será premiado con el primer Rock the Bells Visionary Award y quizás nos sorprenda con algunos de sus temas como I Know What You Want o Don't Cha. Este galardón busca reconocer su impacto en la cultura con sus 20 millones de álbumes vendidos.

Noche de promesas

Aunque Sabrina Carpenter ya esté más que instaurada en el panorama musical, su éxito dentro de la industria ha sido muy reciente, sobre todo gracias a su disco Short n'Sweetcon canciones como Espresso, Please Please Please o Juno, o incluso su nuevo tema Manchild, que estará dentro de su próximo disco Man's Best Friend )a la venta el 29 de agosto).

Sin embargo, su reciente éxito ya la llevó en 2024 a actuar en esta misma ceremonia, donde ganó a Canción del Año, convirtiéndose en viral por la descarga que sensualidad y brillos que mostró en el escenario. Es indudable que la artista no defraudará con su actuación, pues es más que probable que cante por primera vez en directo alguna canción de su disco.

Ahora, es el turno de dos nuevas promesas, ambos nominados a Mejor Nuevo Artista y que harán su debut en estos premios. El americano Alex Warren se ha hecho mundialmente conocido este año por su éxito Ordinary, el cual se encuentra dentro de su disco You'll Be Alright, Kid. Por otro lado, sombr llega a la ceremonia tras publicar I Barely Know Her, su primer álbum que llega el 22 de agosot y que incluye temas virales como back to be friends.

Por el momento, estos son los artistas revelados para los MTV VMAs 2025, pero se espera que se anuncie una nueva lista próximamente con más actuaciones sorprendentes.