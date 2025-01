Coque Malla y Dani Fernández derrochan complicidad y buen rollo en el vídeo de 'Extraterrestre'

Coque Malla suma y sigue. El cantante madrileño, exlíder de Los Ronaldos, sigue adelante con la celebración de sus 40 años de carrera y ha lanzado una nueva versión de uno de sus grandes éxitos incluida en su proyecto Sesiones40Aniversario

Tras unirse a Dani Martín y Rulo en ¿Volverá? y aliarse con Leiva para Hasta el final, esta vez ha llamado a Dani Fernández para revisitar Extraterrestre.

El madrileño, toda una leyenda de la música nacional, se ha unido al que es sin duda uno de los artistas con más proyección del panorama musical actual para esta grabación que viene acompañada de un videoclip en el que derrochan complicidad y buen rollo.

La canción, de su noveno disco en solitario ¿Revolución? (2019), es una reflexión sobre la actual exposición constante en redes sociales. "Para conseguir ser absolutamente inmune a las críticas de los demás y a la censura que muchas veces nos imponen hay que ser un poco extraterrestre", aseguraba durante la promoción del disco. "Extraterrestre parte de la idea terrible de autocensura que nos estamos imponiendo a nosotros mismos (...) Al final la censura no la están llevando a cabo unos seres perversos y poderosos que viven en edificios altísimos, sino que la estamos haciendo nosotros mismos". "Es terrible. Deberíamos intentar recuperar el sentido del humor y la ironía", añadía el cantante.

El nuevo compañero musical de Coque Malla no ha pillado por sorpresa a sus fans ya que tres días antes del lanzamiento comenzó con la promoción en sus redes publicando un vídeo junto a Dani Fernández. Lo que no apuntó fue el título de la canción elegida ni la fecha de su salida a plataformas.

Tampoco se sabe si el cantante de Alcázar de San Juan se unirá al concierto aniversario de Coque Malla el próximo viernes 31 de enero en el Wizink Center de Madrid. Por ahora, los confirmados son Kase O., Dani Martín y Rulo, Ariel Rot, Los Ronaldos, Annie B Sweet e Iván Ferreiro. ¿Habrá más sorpresas?

Letra completa de 'Extraterrestre'

Desde que te vi yo supe que venías de otra parte

Eres tan distinto, eres tan extraterrestre

No haces casi nada pero tienes todo lo importante

Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú

Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino

Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar

Tú no sigas la corriente

Es horrible lo que dice la gente

Tú eres tan diferente

Vamos a comernos el mundo

Tienes buen humor, tienes swing, tienes ironía

Eres elegante y dices todo lo que piensas

No le tienes miedo a la gente que no entiende nada

Quieren ser como tu, quieren ser igual que tú

No hay nada que hacer, miran el mundo a través del ombligo

Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar

Tú no sigas la corriente

Es horrible lo que dice la gente

Tú eres tan diferente

Vamos a comernos el mundo

Mira qué bien lo pasamos aquí

No nos conocemos pero somos amigos

Ven, ven y revuélcate

Tiramos a matar, tiramos a matar

Cuenta, cuenta, pero no te escuchamos

Sólo criticamos, sólo censuramos

Me has molestado, me has ofendido

Muerte al humor

Somos tu enemigo

No hay nada que hacer, miran el mundo a través del ombligo

Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar