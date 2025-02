¿Cuál es tu canción favorita de las nominadas a los Premios Goya 2025? Vota en la encuesta

Los Premios Goya se celebran este año el sábado 8 de febrero para entregar sus galardones a los mejores profesionales del cine español del último año. Sin embargo, también hay un pequeño hueco para la música con las categorías de Mejor canción original y Mejor música original. Pero centrémonos en la primera.

En la última edición de 2024, los miembros de la Academia de Cine entregaron la estatuilla de Mejor canción original a Yo solo quiero amor, la canción principal de la película Te estoy amando locamente que compuso Rigoberta Bandini. "Se lo dedico a todas mis amigas, amigos y familiares que forman parte del colectivo. A todas las han llamado bolleras o maricones en el cole y han tenido que esconder su manera de ser", dijo la artista al recoger el premio.

En la actual edición número 39 de los Premios Goya, cinco nuevas canciones compiten en la misma categoría. Y, aunque la decisión real la toman los académicos, en Europa FM entregamos ese poder a nuestros oyentes y usuarios para que votéis por vuestra ganadora.

Cinco nominadas a Mejor canción original

En la encuesta que aparece al final del artículo, podéis votar con una horquilla de cinco estrellas por las cinco canciones que están nominadas a Mejor canción original en los Premios Goya 2025.

Las opciones son Show Me, compuesta por Fernando Velázquez para la película animada Buffalo Kids; El borde del mundo, de Valeria Castro para El 47; Los almendros, compuesta a tres entre Antón Álvarez (C. Tangana), Yerai Cortés y La Tania para el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés; La virgen roja, de Maria Arnal para la película homónima dirigida por Paula Ortiz, y Love is the Worst, el tema compuesto entre Alondra Bentley e Isaki Lacuesta para Segundo premio.

¡Elige a tu favorita! Tienes hasta el viernes 7 de febrero a las 23:59 horas.