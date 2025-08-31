Esta es la canción del verano de 2025, según los oyentes de Europa FM

En 2024, la canción del verano estuvo clara: Si antes te hubiera conocido, de Karol G. Así lo decidieron los oyentes de Europa FM a través de una encuesta, donde la colombiana obtuvo la primera posición por encima de Potra salvaje - Hard remix, de Isabel Aaiún y Fernando Moreno. Sin embargo, este año no parece que haya un único gran himno veraniego...

Durante las últimas semanas, el debate sobre la canción del verano en España ha llegado a una conclusión: no hay ningún artista que haya conseguido liderar de manera irrefutable, aunque nuestra encuesta de 2025 asegura que sí hay unas composiciones que han destacado por encima del resto.

A continuación, presentamos los resultados de la consulta a los oyentes de Europa FM para descubrir el ranking de las canciones del verano de 2025.

10. 'La Pelirroja', de Sebastián Yatra - 92 votos

El último puesto lo ocupa Sebastián Yatra con una balada romántica sobre un amor que no pudo ser. Aun así, el colombiano nos ha hecho cantar a todo pulmón este verano para dejar salir nuestros sentimientos.

9. 'Priceless', de Maroon 5 ft. LISA - 96

La banda Maroon 5 está más viva que nunca, y el lanzamiento de su nuevo disco Love is Fire es prueba de ello. Su tema, en colaboración con la integrante de BLACKPINK, se ha ganado un hueco este verano en la radio, aunque nuestros oyentes sitúan Priceless en el penúltimo lugar.

8. 'blackout', de Emilia, TINI y Nicki Nicole - 97

Con solo un punto de diferencia, la colaboración de las tres artistas femeninas más destacadas de Argentina consigue el octavo puesto gracias a su pegadizo ritmo. "Y yo me le pegué, y él se me pegó, woh-woh / Hace calor y ese bombón se derritió / Del baile lo saqué y él no se negó, woh-woh / Con una nochе no nos alcanzó", cantan en el estribillo.

7. 'QUÉ HACES', de Becky G y Manuel Turizo - 110

Con más de cien votos, estas dos estrellas de la música latina alcanzan el séptimo puesto con una canción veraniega en forma de propuesta matrimonial: "Dime qué haces este viernes y el resto de tu vida / Porque yo no tengo planes / ¿Nos vemos o qué? ¿Nos casamos o qué?", dice el estribillo.

6. 'LATINA FOREVA', de Karol G - 114

Después de dar la vuelta al mundo con Si antes te hubiera conocido, la colombiana no consigue alcanzar el mismo impacto con LATINA FOREVA y se conforma con la sexta posición en nuestra encuesta sobre la canción del verano.

5. 'Forever Young', de David Guetta, Alphaville & Ava Max - 127

Esta reinvención de la clásica canción de Alphaville de 1984 nos ha hecho vibrar a ritmo de electrónica este verano, atrayendo tanto a los fans de la versión original como a los del género de David Guetta.

4. 'Anxiety', de Doechii - 148

Directa desde TikTok, Anxiety de Doechii ha marcado el verano de 2025 después de hacerse viral a principios de año de manera tardía, teniendo en cuenta que la canción se estrenó originalmente en 2019.

3. 'NUEVAYoL', de Bad Bunny - 149

Bad Bunny siempre será el rey de la música latina, y eso no hay quien se lo discuta. Con NuevaYoL, El Conejo Malo no solo quiso lanzar un mensaje reivindicativo, sino que se propuso ponernos a bailar con ritmos puertorriqueños que alcanzan el bronce de nuestra encuesta.

2. 'capaz (merenguetón)', de Alleh & Yorghaki - 166

Este tema entre el merengue y el reguetón del año pasado ha estado batiéndose en duelo todo el verano por mantenerse en el número uno, aunque finalmente se ha llevado la plata en nuestra encuesta. Detrás de la canción están los artistas venezolanos Alleh & Yorghaki, quienes podrían sorprender próximamente con posibles colaboraciones con Aitana o Lola Índigo.

1. 'Azizam', de Ed Sheeran - 171

Según los oyentes de Europa FM, ¡Ed Sheeran consigue la canción del verano de 2025 con Azizam! La canción, estrenada como adelanto de su nuevo álbum Play, se ha ganado un hueco en nuestro corazón y nos ha conquistado para hacernos bailar este verano.

¿Estás de acuerdo con los resultados?