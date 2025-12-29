¿Cuáles son los conciertos de Aullidos Tour de Fito & Fitipaldis para los que todavía quedan entradas?

Fito & Fitipaldis se reafirma como leyenda viva del rock en español con ‘El monte de los aullidos’ | Gtres

El fin de año llega con Fito & Fitipaldis subido al escenario del Movistar Arena de Madrid. La banda aterriza en la arena madrileña con Aullidos Tour 25/26, que arrancó con gran éxito el 21 de noviembre en Santander.

Los conciertos del 29 y 30 de diciembre son la novena y décima parada de la gira que continúa en 2026 y que tiene programados 28 conciertos para el próximo año, dos serán de nuevo en Madrid.

Las fechas se anunciaron el pasado mes de abril y rápidamente se empezó a colgar el cartel de SOLD OUT en todas las plazas anunciadas. De hecho, solo hay cinco conciertos para los que todavía hay entradas a la venta. Te contamos cuáles y dónde comprarlas.

Los conciertos de Fito para los que aún hay entradas

Tras cerrar 2025 en el Movistar Arena de Madrid, Fito llega el 9 de enero a su Bilbao natal, donde dará dos conciertos en enero para los que ya no hay entradas.

Tampoco las hay para las siguientes citas programadas en Bilbao (en el mes de mayo) ni las anunciadas para enero y febrero de 2026. El primer concierto para el que aún se pueden comprar entradas es el 13 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. Ese mismo mes aún es posible ir al concierto de Mallorca y ya en abril, al de Cáceres y Ponferrada (León).

El quinto concierto para el que hay entradas será en Cádiz en mayo. Apunta aquí las fechas y dónde comprar las entradas: