Fito se emociona al cantar en directo la canción que le dedicó a Robe Iniesta

Fito abriendo el 'Aullidos Tour 25/26' en Santander | Getty Images

La muerte de Robe Iniesta, miembro de Extremoduro hasta su disolución en 2019, ha sacudido a fans y varios de los grandes de la música por igual.

Por eso mismo, últimamente hemos estado viendo tanto dedicatorias en redes como tributos a su música, en algunos casos inmortalizando su recuerdo en el escenario. Este ha sido el caso de Fito & Fitipaldis, quienes han interpretado su tema Las nubes de tu pelo, el cual no habían interpretado hasta ahora en su gira Aullidos Tour 25/26.

Acompañado únicamente por su voz y una guitarra acústica, Fito comenzaba a cantar el tema, visiblemente emocionado cuanto más avanzaba. En ocasiones, dejó de cantar o la voz se le iba, mirando al cielo mientras lo hacía.

Al finalizar el tema, el cantante soltó un grito al cielo, despertando el aplauso del público.

Letra de 'Las nubes de tu pelo'

No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo

Para revolver las drogas con los versos

Lo mejor del sol, el brillo de la luna

Que es tu corazón

En medio del mar, te sientes como en un desierto

Primavera, ven y cúrame el invierno

Loco trovador, es tu canción desnuda

Solo corazón

Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa

Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva

¿Cuántas flores para un ramo?

¿Cuántos versos para un poema?

Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa

Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva

¿Cuántas flores para un ramo?

¿Cuántos versos para un poema?

Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa

Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva

¿Cuántas flores para un ramo?

¿Cuántos versos para un poema?