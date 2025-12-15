Fito se emociona al cantar en directo la canción que le dedicó a Robe Iniesta
Durante el concierto de Fito & Fitipaldis del 13 de diciembre, la banda interpretó Las nubes de tu pelo, una tema que escribieron en 2003 y que estaba dedicado a Robe Iniesta, quien falleció el pasado 10 de diciembre a los 63 años.
Dani Martín dedica su concierto a Robe Iniesta y Jorge Martínez: "No sé si estarán en el cielo o en el infierno"
Manuel Carrasco se suma a los homenajes a Robe Iniesta con una emocionante versión de 'Si te vas...'
La muerte de Robe Iniesta, miembro de Extremoduro hasta su disolución en 2019, ha sacudido a fans y varios de los grandes de la música por igual.
Por eso mismo, últimamente hemos estado viendo tanto dedicatorias en redes como tributos a su música, en algunos casos inmortalizando su recuerdo en el escenario. Este ha sido el caso de Fito & Fitipaldis, quienes han interpretado su tema Las nubes de tu pelo, el cual no habían interpretado hasta ahora en su gira Aullidos Tour 25/26.
Acompañado únicamente por su voz y una guitarra acústica, Fito comenzaba a cantar el tema, visiblemente emocionado cuanto más avanzaba. En ocasiones, dejó de cantar o la voz se le iba, mirando al cielo mientras lo hacía.
Al finalizar el tema, el cantante soltó un grito al cielo, despertando el aplauso del público.
Letra de 'Las nubes de tu pelo'
No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo
Para revolver las drogas con los versos
Lo mejor del sol, el brillo de la luna
Que es tu corazón
En medio del mar, te sientes como en un desierto
Primavera, ven y cúrame el invierno
Loco trovador, es tu canción desnuda
Solo corazón
Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa
Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva
¿Cuántas flores para un ramo?
¿Cuántos versos para un poema?
Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa
Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva
¿Cuántas flores para un ramo?
¿Cuántos versos para un poema?
Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa
Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva
¿Cuántas flores para un ramo?
¿Cuántos versos para un poema?