¿Cuándo es la gala de los Premios Lo Nuestro y qué artistas españoles están nominados?
Los Premios Lo Nuestro cada vez están más cerca y este año cuentan con la presencia de grandes nombres de la música como Bad Bunny, Shakira o Karol G. Sin embargo, varios nombres españoles brillan en la lista, destacando Alejandro Sanz con hasta cinco nominaciones. A continuación te contamos quiénes son todos ellos.
Aitana cancela sus festivales en Latinoamérica: "Una decisión difícil pero necesitaba tomarla"
Alejandro Sanz se abre en 'Cuando nadie me ve': "Hay sobre todo un estriptis emocional, una parte que no había compartido nunca"
Como cada año, los Premios Lo Nuestro celebrarán la música latina en una gran fiesta en la que se reunirán cientos de artistas para recibir un reconocimiento a su carrera, pero que también contará con actuaciones en directo.
Este año, figuras como Bad Bunny han sido de las más nominadas, contando con 10 nominaciones, entre ellas a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos y Canción del Año por DTMF y Qué Pasaría…
Sin embargo, también habrá representación española en la gala con la presencia de artistas como Alejandro Sanz, uno de los más nominados de nuestro país (5 nominaciones); o Aitana, con cuatro nominaciones por su trabajo con Cuarto Azul.
A continuación, te contamos quiénes son los nominados españoles y cuándo ver la gala.
Hora de inicio de la gala
La gala de los Premios Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero en el Kaseya Center, Miami, por lo que el horario para verlo desde España es el siguiente:
- Show previo (Noche de Estrellas): 00:00
- Gala de los premios (iniciando con la alfombra magenta): 01:00
La gala se retransmitirá a través de Univision, UNIMÁS y la plataforma de streaming ViX, todos canales que no se pueden ver desde España, pero sí que hay una forma de ver la gala.Este año podrás ver los Premios Lo Nuestro 2026 Backstage, un directo en el que podrás ver imágenes exclusivas durante las cinco horas y media de duración del evento.
Se podrá ver a través de plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como la página univision.com
Todos los españoles nominados
- Alejandro Sanz: 5 nominaciones (Álbum del Año y La Mezcla Perfecta del Año, Artista Pop Masculino del Año, Colaboración del Año y Canción del Año)
- Aitana: 4 nominaciones (Artista Pop Femenina Del Año, Canción del Año – Pop/Urbano, Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano y Álbum Del Año)
- Bad Gyal: 3 nominaciones (Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción del Año – Pop/Urbano y Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano)
- Quevedo: 2 nominaciones (Canción del Año – Pop/Urbano y Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano)
- Lola Indigo: 1 nominación (Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano)
- Abraham Mateo: 1 nominación (Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano)
- Ana Mena: 1 nominación (Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano)
- Rels B: 1 nominación (Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano)
- JC Reyes: 1 nominación (Mejor “EuroSong” – Pop/Urbano)
- Enrique Iglesias: 1 nominación (Colaboración del año – Pop/Urbano)