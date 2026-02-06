Aitana cancela sus festivales en Latinoamérica: "Una decisión difícil pero necesitaba tomarla"

Antes de anunciar las fechas y ciudades de Cuarto Azul World Tour, Aitana sirvió un pequeño aperitivo a sus seguidores y anunció su participación en cuatro festivales de música en Latinoamérica.

La cantante de 6 de febrero se sumó al cartel del Lollapalooza Argentina (14 de marzo), el ASUNCIÓNICO 2026 en Asunción (19 de marzo), el Festival Estéreo Picnic de Bogotá (22 de marzo),y el Festival Tecate Pa'l Norte 2026 en Monterrey (29 de marzo).

Su participación en ambas citas se presentaba como un pequeño adelanto de lo que veríamos en su gira mundial, sin embargo, un giro de última hora ha dejado con la miel en los labios a los fans de la intérprete.

Este jueves, Aitana sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales su decisión de cancelar sus conciertos en ambos festivales. "Este año no voy a poder participar en los festivales previstos para marzo", anunció la cantante a través de Instagram Stories para luego explicar los motivos.

Los motivos de la decisión de Aitana

"Ha sido difícil pero necesitaba tomarla", continúa Aitana en su publicación, en la que explica que lo hace para poder enfocarse de lleno en su gira y dar a sus seguidores los shows que merecen.

El anuncio de Aitana en Instagram Stories | Instagram

"Gracias por el amor y por entenderme tan bien siempre", añade la cantante, que a cambio ha sumado nuevas fechas a su gira. "Pronto el cartel final", añade la cantante que ya ha hecho oficial la fecha de su concierto en Nueva York, el primero de su carrera.

Nuevas fechas y un concierto en Nueva York

El anuncio de la cancelación de los cuatro festivales ha venido acompañado del anuncio de nuevas fechas de la gira, incluidas una parada en Bogotá donde tenía previsto actuar este 19 de marzo y en también en Santiago de Chile. Donde, por ahora, no ha apuntado fechas es en Paraguay, que iba a ser parada de su gira de festivales. ¡Toma nota de los conciertos! Pronto saldrán las entradas a la venta.