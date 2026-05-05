¿Cuándo salen las nuevas entradas para los conciertos de Bad Bunny en Madrid y Barcelona?
La producción de la gira de Bad Bunny ha habilitado una nueva zona en varios de los próximos destinos de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, cuyas entradas permitirán tener una "vista privilegiada".
¿Qué significa el look de Bad Bunny en la Gala MET 2026 y por qué acertó con la temática de este año?
¿Qué pasará con el concierto de Bad Bunny si el Atlético de Madrid llega a la final de la Champions?
Bad Bunny ya está listo para aterrizar en España con el Debí Tirar Más Fotos World Tour, con el cual dará 12 conciertos en Madrid y Barcelona.
Sin embargo, cientos de fans se quedaron sin su entrada, algo que podría tener fácil solución gracias a una nueva sección que han habilitado desde la producción y cuyas localidades saldrán a la venta muy pronto.
Esta zona recibirá el nombre de Los Vecinos, "una grada situada justo detrás del escenario principal, que ofrece una vista privilegiada".
Cuándo salen las entradas para Los Vecinos
Las entradas ofrecen una experiencia distinta a la que podrá vivirse desde cualquier otra parte del estadio, por lo que constará de un número muy limitado de entradas.
Para no quedarte sin ellas, tendrás que comprarlas a través de LiveNation y Ticketmaster el viernes 8 de mayo a las 9:00 h.
Precio y privilegios de la ubicación
Según se ha anunciado, las entradas tendrán un precio de 203,30 €, más 27€ de gastos de gestión. Este precio es bastante más elevado que el del Gold Circle (43,30€ + 19€ gastos), aquellas localidades ubicadas en la zona más cercana de la pista, pero sí que ofrecen una posición única para ver el concierto.
Sin embargo, a pesar de que desde esta zona se ofrezca una vista exclusiva del show, la organización ha querido dejar claro que esta sección no ofrece ventajas adicionales, como puede ser el acceso La Casita.
Además, los asientos no están numerados, pues esta sección ha sido creada por parte de la producción de la gira, y podrías tener una visión reducida del show en ciertos momentos al estar ubicado justo detrás del escenario principal.
Todas las fechas en España
- Viernes, 22 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 23 de mayo de 2026 — Barcelona— Estadio Olímpico Lluís Companys
- Sábado, 30 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 31 de mayo de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Martes, 2 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 3 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Sábado, 6 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 7 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Miércoles, 10 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Jueves, 11 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Domingo, 14 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano
- Viernes, 15 de junio de 2026 — Madrid — Riyadh Air Metropolitano