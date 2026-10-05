Cuánto cuestan las entradas del concierto del 12 de octubre de Shakira: listado de precios

Shakira da la sorpresa final de su residencia europea Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y lo hace con un último concierto el lunes 12 de octubre en Madrid.

La artista se despedirá de España precisamente el Día de la Hispanidad en un concierto al que ha bautizado como Last Dance, Gran despedida con amigos. Tal y como adelanta en el título de este show tan especial, parece que la colombiana tiene previsto cerrar por todo lo alto esta experiencia sin precedentes.

El show ha sido anunciado tan solo una semana antes de la fecha de celebración, pero ya se conocen la preventa y venta de entradas para que los fans de Shakira disfruten de la artista una última vez en España. Y te contamos los posibles precios de las entradas.

Cuándo salen a la venta las entradas para el último concierto de Shakira

El último concierto de Shakira está a la vuelta de la esquina y, como siempre, las entradas se venderán en dos fases:

Martes, 6 de octubre - preventa de entradas Live Nation para los usuarios registrados - a partir de las 15:00 horas (con apertura de sala de espera a las 14:30 horas)

- preventa de entradas Live Nation para los usuarios registrados - a partir de las 15:00 horas (con apertura de sala de espera a las 14:30 horas) Miércoles, 7 de octubre - venta general de entradas - a partir de las 10:00 horas (con apertura de sala de espera a las 09:30 horas)

Los precios de las entradas para los conciertos de Shakira

Aunque en los canales oficiales de venta —LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés— todavía no hay datos oficiales de los precios de las entradas, sí se puede intuir cuánto costarán las entradas atendiendo a los precios de los conciertos ya celebrados:

Entradas generales

FRONT STAGE 181,50 euros

PISTA GENERAL 119,00 euros

PL1 GRADA 158,50 euros

PL2 GRADA 136,00 euros

PL2 PMR 136,00 euros

PL3 GRADA 96,50 euros

PL4 GRADA 73,50 euros

Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) 17,00 euros

Entradas VIP

PLATINUM GRADA desde 119 euros / hasta 476 euros

VIP 1 - PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE 464,50 euros

VIP 2 – EARLY ENTRY PACKAGE 328,50 euros

VIP 3 – PREMIUM SEATED VIP PACKAGE 498,50 euros

VIP 4 – SEATED VIP PACKAGE 345,50 euros

VIP 5 - GARDEN EXPERIENCE 555,00 euros

VIP 6 - TERRACE EXPERIENCE 725,00 euros

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables aunqueno incluido en el precio de las entradas.