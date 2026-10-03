Dónde y a qué hora ver gratis el concierto de Shakira en Madrid hoy sábado

Este sábado 3 de octubre, Shakira retransmite en directo el octavo concierto de su residencia en Madrid. De esta forma, los fans de todo el mundo pueden disfrutar esta noche del espectáculo de manera gratuita en streaming.

"La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo", aseguró Shakira en un comunicado de Amazon Music.

Dónde ver gratis el concierto Shakira en Madrid

La retransmisión puede seguirse a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

No hace falta tener una suscripción a estas plataformas, por lo que el streaming es completamente gratuito.

A qué hora empieza la retransmisión

Si quieres ver el concierto de Shakira desde España, apunta bien la hora: la retransmisión empieza a las 20:45 (hora peninsular, a las 19:45 en Canarias).

Para los espectadores de Estados Unidos, el streaming puede verse desde las 14:45 (hora de la costa este de Estados Unidos, 18:45 GMT).

Setlist de canciones de Shakira en Madrid

Los conciertos de Shakira en Madrid cuentan con un repertorio diverso de 29 canciones. Según informa HOLA, la colombiana invitará esta noche a Dua Lipa para llevar a cabo un dúo inédito... ¿Qué cantarán juntas?