La historia viral del beso de Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau en el rodaje de 'La bola negra'

La química de Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau es indudable. El cantante y el actor conectaron durante el rodaje de La bola negra y salta a la vista en pantalla.

También en las entrevistas que han dado desde el inicio de la promoción de la película de Los Javis, los dos protagonistas desprenden buen rollo y eso se vio también en el concierto de Guitarrica el pasado viernes 2 de octubre en el Movistar Arena. El intérprete de La nieve cerró la gira Full Time Papi en Madrid y su compañero no dudó en acompañarlo.

En la entrevista que los dos actores hicieron con Emmy Rossum para el canal de YouTube Still Watching Netflix también dejan en evidencia esa conexión que llevó al cantante a improvisar un beso a su compañero cuando rodaron la escena de la última noche de Sebastián y Rafael.

"Lo vivimos todo como una auténtica historia de amor", reveló Miguel Bernardau durante la entrevista, a lo que Guitarrica añadió: "Nos besamos al final". "Sí, nos besamos", ratificó el actor.

En ese punto de la entrevista Javier Calvo y Javier Ambrossi se metieron en la charla con la actriz de Shameless. "¡Lo besaste! Y nosotros, Muy bien, Guitarrica, perfect", añadió Calvo ante las risas de la presentadora y los asistentes. "Me encantó, me encantó", reconoció Miguel Bernardeau sobre la escena que llegó de manera improvisada al final del rodaje.

"Podía oír tu risa como si fuera un grito", añadió Miguel Bernardeau. "Nosotros como No, no, no, no...", apuntó Ambrossi. "Puede que lo usemos, no lo sé. Pero no", dijo Calvo para cerrar esta confesión grupal que no ha tardado en hacerse viral y que despertado el deseo de muchos fans de la película y los protagonistas que ahora quieren que salga a la luz el metraje. ¿Lo liberarán Los Javis? Por ahora puedes ver aquí la entrevista completa.