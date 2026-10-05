¿Cuándo salen a la venta las entradas para el último concierto de Shakira en Madrid?

Shakira no quiere dejar Madrid y ha decidido sumar una nueva y última fecha a su residencia europea.

El lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la cantante cierra las puertas de Macondo Park con un concierto en el que estará rodeada de artistas invitados.

Last Dance es el nombre de esta Gran despedida con amigos que la colombiana ha sumado a sus citas en Madrid. El plan inicial era cerrar el domingo 11 pero, ante la alta demandada de los shows, ha añadido este concierto que promete ser inolvidable.

Shakria se subirá por última vez al escenario de Estadio Shakira el lunes 12 y muy pronto saldrán a la venta las entradas para ser testigo de este último baile. ¿Quieres unirte? ¡Toma nota!

Cuándo salen a la venta las entradas para el último concierto de Shakira

El último concierto de Shakira está a la vuelta de la esquina y, como siempre, las entradas se venderán en dos fases:

Martes, 6 de octubre - preventa de entradas Live Nation para los usuarios registrados - a partir de las 15:00 horas (con apertura de sala de espera a las 14:30 horas)

- preventa de entradas Live Nation para los usuarios registrados - a partir de las 15:00 horas (con apertura de sala de espera a las 14:30 horas) Miércoles, 7 de octubre - venta general de entradas - a partir de las 10:00 horas (con apertura de sala de espera a las 09:30 horas)

Los precios de las entradas para los conciertos de Shakira

Aunque en los canales oficiales de venta —LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés— todavía no hay datos oficiales de los precios de las entradas, sí se puede intuir cuánto costarán las entradas atendiendo a los precios de los conciertos ya celebrados.

Entradas generales

FRONT STAGE 181,50 euros

PISTA GENERAL 119,00 euros

PL1 GRADA 158,50 euros

PL2 GRADA 136,00 euros

PL2 PMR 136,00 euros

PL3 GRADA 96,50 euros

PL4 GRADA 73,50 euros

Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) 17,00 euros

Entradas VIP

PLATINUM GRADA desde 119 euros / hasta 476 euros

VIP 1 - PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE 464,50 euros

VIP 2 – EARLY ENTRY PACKAGE 328,50 euros

VIP 3 – PREMIUM SEATED VIP PACKAGE 498,50 euros

VIP 4 – SEATED VIP PACKAGE 345,50 euros

VIP 5 - GARDEN EXPERIENCE 555,00 euros

VIP 6 - TERRACE EXPERIENCE 725,00 euros

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables aunqueno incluido en el precio de las entradas.