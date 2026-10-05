¿Cuándo salen a la venta las entradas para el último concierto de Shakira en Madrid?
Shakira tenía una sorpresa para todos sus fans y ya está aquí. La cantante ha anunciado una nueva y última fecha para despedir su residencia europea rodeada de amigos y artistas invitados. El concierto será el lunes 12 de octubre y muy pronto saldrán las entadas a la venta.
Shakira añade un nuevo concierto el 12 de octubre con "artistas invitados sobre el escenario"
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Shakira no quiere dejar Madrid y ha decidido sumar una nueva y última fecha a su residencia europea.
El lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la cantante cierra las puertas de Macondo Park con un concierto en el que estará rodeada de artistas invitados.
Last Dance es el nombre de esta Gran despedida con amigos que la colombiana ha sumado a sus citas en Madrid. El plan inicial era cerrar el domingo 11 pero, ante la alta demandada de los shows, ha añadido este concierto que promete ser inolvidable.
Shakria se subirá por última vez al escenario de Estadio Shakira el lunes 12 y muy pronto saldrán a la venta las entradas para ser testigo de este último baile. ¿Quieres unirte? ¡Toma nota!
Cuándo salen a la venta las entradas para el último concierto de Shakira
El último concierto de Shakira está a la vuelta de la esquina y, como siempre, las entradas se venderán en dos fases:
- Martes, 6 de octubre - preventa de entradas Live Nation para los usuarios registrados - a partir de las 15:00 horas (con apertura de sala de espera a las 14:30 horas)
- Miércoles, 7 de octubre - venta general de entradas - a partir de las 10:00 horas (con apertura de sala de espera a las 09:30 horas)
Los precios de las entradas para los conciertos de Shakira
Aunque en los canales oficiales de venta —LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés— todavía no hay datos oficiales de los precios de las entradas, sí se puede intuir cuánto costarán las entradas atendiendo a los precios de los conciertos ya celebrados.
Entradas generales
- FRONT STAGE 181,50 euros
- PISTA GENERAL 119,00 euros
- PL1 GRADA 158,50 euros
- PL2 GRADA 136,00 euros
- PL2 PMR 136,00 euros
- PL3 GRADA 96,50 euros
- PL4 GRADA 73,50 euros
- Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) 17,00 euros
Entradas VIP
- PLATINUM GRADA desde 119 euros / hasta 476 euros
- VIP 1 - PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE 464,50 euros
- VIP 2 – EARLY ENTRY PACKAGE 328,50 euros
- VIP 3 – PREMIUM SEATED VIP PACKAGE 498,50 euros
- VIP 4 – SEATED VIP PACKAGE 345,50 euros
- VIP 5 - GARDEN EXPERIENCE 555,00 euros
- VIP 6 - TERRACE EXPERIENCE 725,00 euros