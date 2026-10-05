Shakira añade un nuevo concierto el 12 de octubre y contará con "artistas invitados sobre el escenario"

Shakira en Nueva York durante su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Kevin Mazur / Getty Images para Shakira

La residencia de Shakira en Madrid con su festival Es Latina está siendo un éxito total, con 50.000 fans de la colombiana dándolo todo en cada uno de los conciertos que está ofreciendo en Macondo Park.

Una experiencia que la de Barranquilla ha querido alargar su residencia europea con un último concierto que contará con "artistas invitados sobre el escenario" para "flipar pepinos".

El último baile de Shakira en Madrid será en un día especial. La cantante ha elegido el lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para poner fin a este proyecto que ha convertido Madrid en capital mundial de la alianza entre Europa y Latinoamérica durante el último mes.

El 12 de octubre Shakira montará una gran fiesta con amigos para celebrar la experiencia vivida en estas semanas rodeada de fans y de artistas como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo o Dua Lipa. La Loba quiere dar las gracias a Madrid por su entrega con esta despedida que promete ser inolvidable.

Cuándo salen a la venta las entradas para Shakira

Para disfrutar de esta fiesta y sumarse al último baile de Shakira no hay que esperar mucho. Las entradas para el último concierto de Shakira en Madrid estarán disponibles en preventa a partir del martes 6 de octubre a las 15:00 horas y la venta general se activará desde la web de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés el miércoles 7 a las 10:00 horas.

Una última oportunidad de disfrutar del show más grande del mundo hispanohablante y de Shakira en su máximo esplendor.