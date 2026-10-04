Todos los artistas invitados a los conciertos de Shakira en Madrid: de Alejandro Sanz a Dua Lipa

Shakira está haciendo historia con su residencia de conciertos en Madrid, donde actuará un total de 12 noches hasta el 11 de octubre. La colombiana está reuniendo a unos 50.000 fans cada día en la capital española antes de poner fin a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira latina más taquillera.

Ante un evento de estas dimensiones, no podían faltar las sorpresas en forma de artistas invitados. De momento, a falta de las últimas fechas, Shakira ha cantado a dúo con cuatro compañeros: Laura Pausini, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Dua Lipa.

Laura Pausini - 'Antología' (20 de septiembre)

Shakira y Laura Pausini protagonizaron el domingo 20 de septiembre un momento mágico. La cantante italiana se sumó a la colombiana para cantar juntas Antología, la canción del disco Pies descalzos (1995) que la intérprete de Se fue incluye en su álbum de versiones YO CANTO 2.

Al final, Pausini se dirigió a los cerca de 50.000 asistentes. "No sé si se veía en la pantalla grande, pero ella tenía los ojos con lágrimas. Tengo que decirte algo, no me vas a regañar, espero. El disco es Las mujeres ya no lloran, pero esta noche hay una mujer que va a llorar de felicidad y soy yo", señaló antes de fundirse en un abrazo con su compañera.

Alejandro Sanz - 'La tortura' y 'Corazón partío' (25 y 26 de septiembre)

La de Alejandro Sanz fue una colaboración doble. Su primera aparición en el Estadio Shakira fue el viernes 25 de septiembre, donde el español y la colombiana unieron sus voces una vez más para interpretar en directo La tortura, su colaboración más exitosa.

Tras cantar juntos, Sanz compartió un bonito texto en redes sociales: "Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero, Shaki. Auuuúuuuu". Con su respuesta, Shakirale invió a volver a actuar juntos al día siguiente: "¡Ay, esa risa que solo me sacas tú! ¡Y tú eres el de la magia! ¿Repetimos mañana? ¿Qué dices?".

Shakira y Alejandro Sanz en Madrid | EFE / Nicolas Gerardin

Pues dicho y hecho. El sábado 26 de septiembre, Alejandro Sanz volvió a aparecer en el escenario de Shakira para interpretar por primera vez juntos Corazón partío, una de las canciones más populares y queridas del madrileño.

Al terminar su actuación, Sanz publicó en redes sociales otro texto para su compañera: "Pues al final, Shaki… dos noches contigo y el corazón partío más lleno que nunca. Qué bonito ha sido esto. Inevitable". A este mensaje respondió Shakira a través de un comentario en Instagram: "Ale, cuántas veces escuchando tu voz me ayudaste a reparar el corazón partío, y ¡hoy cantar contigo esta canción tan icónica en tu tierra es todo lo que está bien en esta vida!".

Manuel Turizo - 'Copa vacía' (27 de septiembre)

Shakira llamó a Manuel Turizo para convertirse en el invitado del domingo 27 de septiembre y cantar juntos por primera vez en directo Copa vacía. Los dos artistas colombianos derrocharon complicidad e hicieron subir la temperatura en el Estadio Shakira. Aunque lanzaron la canción en 2023, todavía no había habido ocasión de interpretarla a dúo sobre un escenario.

Dua Lipa - 'Antología' (3 de octubre)

Shakira y Dua Lipa cantaron juntas por primera vez el sábado 3 de octubre en Madrid. Ambas conquistaron el escenario para interpretar en acústico Antología, un tema que la británica ya interpretó por sorpresa en Bogotá (Colombia) en 2025.

"Es un honor y un lujo cantar esta canción con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero", dijo la anfitriona para presentar a su compañera ante unas 50.000 personas —aparte de todos los espectadores de la retransmisión en directo del show a nivel global—. "No sabes lo feliz que nos haces a todos tus fans, incluyéndome a mí. Soy tu fan ahora, ahora y siempre. Desde que te conocí esta tarde, Dios mío, me quedé maravillada con tu humildad. Has sido muy agradable con todos nosotros, con mi equipo. Si ya era tu fan, ahora eres... la presidenta", añadió Shakira.

Horas después, Dua Lipa compartió una publicación en redes sociales junto a un bonito mensaje en español: "¡Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología! Sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo. ¡Muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito!", escribió.

Shakira y Dua Lipa en Madrid | Nicolas Gerardin / Getty Images / ABA

¿Se unirán más artistas invitados a la lista...? Aún hay tiempo hasta el domingo 11 de octubre, cuando Shakira celebrará el último concierto de su residencia en Madrid.