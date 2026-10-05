Shakira bate un nuevo récord con la retransmisión en directo de su concierto en Madrid

La cantante Shakira sigue escribiendo con letras doradas el impacto de su legado en la historia de la industria musical. Una trascendencia que sigue ampliando durante su residencia en Madrid, donde ha instalado su base de operaciones en el Macondo Park que alberga su festival Es Latina.

Bajo este prisma, la de Barranquilla ha roto un nuevo récord, convirtiéndose en la artista femenina con una actuación en directo más vista en Amazon Music durante su concierto el pasado 3 de octubre.

Un show en el que, además de interpretar un setlist en el que recorre toda su carrera y que ha entusiasmado a cada fan que ha podido acudir, contó con uno de los momentos más mágicos de la gira: su dueto con Dua Lipa cantando Antología. Un momento íntimo que Shakira describió con entusiasmo como "lo que le faltaba a esta gira".

"Para mí, es un honor y un privilegio cantar esta canción, que significa tanto para mí, con esta mujer tan admirada y querida en todo el mundo", indicó la colombiana ante los presentes antes de presentar a la británica.

Un momento muy especial para tanto para el público como para las artistas. De hecho, la propia Dua Lipa compartió la actuación en su perfil de Instagram con un bonito mensajes: ·"Sentí que ustedes, yo y el público éramos uno. ¡Muy agradecida de llevarme a casa un recuerdo tan hermoso!".