Dónde está exactamente la grada 'Los Vecinos' en los conciertos de Bad Bunny

Bad Bunny está a punto de llegar a España con DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El cantante puertorriqueño aterriza el viernes 22 de mayo en Barcelona, donde también actuará el sábado 23, y una semana más tarde llega a Madrid para instalarse durante más de 15 días y dar 10 conciertos en el Riyadh Air Metropolitano.

El cartel de SOLD OUT se colgó para las 12 citas el mismo día que las entradas salieron a la venta pero el intérprete de NuevaYol no quiere dejar a sus fans fuera y este viernes 8 de mayo abrirá de nuevo las taquillas virtuales para que sus seguidores puedan comprar entradas para Los Vecinos, nombre que se ha dado al espacio situado justo detrás del escenario.

Se trata de una grada diferente y también muy especial. Los asistentes que se ubican en este espacio, habilitado en los anteriores conciertos de la gira, pueden ver al puertorriqueño de cerca durante un parte del show —los conciertos se desarrollan en el escenario principal y en La Casita— aunque lo hacen de espaldas y no de frente. Esta imagen sirve para ver la ubicación exacta de la grada.

Además, los asientos de Los Vecinos forman parte de la producción del escenario y no están asignados por lo que puede que no te sientes al lado de las personas con las que hayas comprando entradas. A cambio, quienes se ubiquen en este espacio pueden ser protagonistas de fotos como estas.

El público de la grada Los Vecinos en el concierto de Bad Bunny en Sao Paolo (Brasil). | Getty Images

Cuántas canciones se canta Bad Bunny en el escenario principal

Las entradas para la grada Los Vecinos no dan acceso a La Casita, ubicada justo en la esquina contraria del estadio y donde se desarrolla prácticamente la mitad del concierto.

Mapa de los conciertos de Bad Bunny en España, con 'Los Vecinos' justo detrás del escenario | Ticketmaster

De acuerdo al setlist de los últimos conciertos, la mitad del show se desarrolla en el escenario principal —las seis primeras canciones y las siete últimas— y la otra mitad en el escenario de La Casita —las 13 del segundo bloque—.

Los precios oficiales de las entradas de la grada Los Vecinos

La perspectiva que ofrece del escenario principal y la distancia del escenario de La Casita llevan a calificar estas entradas como de visibilidad reducida, aunque su precio no es precisamente reducido.

Al estar tan cerca del artista, las entradas tienen un coste muy superior a las otras entradas de grada. Según publica LiveNation.es, el precio de Los Vecinos es 203,30 euros más 27 euros de gastos. Esto es 230,3 euros.

La entrada de grada más barata (ya agotada) es de 73,30 euros + 10 euros de gastos y la más cara (siempre general) es de 143,30 euros + 19 euros de gastos.