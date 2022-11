Cuánto dinero gana David Guetta: el sueldo anual del famoso DJ de París

Te interesa

David Guetta se ha convertido en uno de los DJs más importantes del mundo. Más allá de sus temazos ultra conocidos como Titanium, Say my name o Bad, el francés de 54 años también trabaja todos los veranos en una discoteca de Ibiza.

Cuánto dinero gana David Guetta al año

Sin embargo, cuando se piensa en este artista, la primera pregunta que viene a la mente es: cuánto dinero cobra.

En 2014, la revista Forbes publicó la lista de Los DJs mejor pagados del mundo y destacó que David Guetta era el segundo que más cobraba. En un año, había conseguido ganar 30 millones de dólares.

Solo se encontraba por detrás de Calvin Harris, con unas ganancias anuales de 66 millones de dólares.

Según los datos de 2019, sus ingresos fueron de 16,5 millones de euros y en 2018, de 22,9 millones.

Esta es la fortuna de David Guetta

A día de hoy, tal y como señala el portal Celebrity Net Worth, David Guetta tiene una fortuna de 147 millones de euros, lo que lo coloca en la quinta posición.

En 2021, el DJ vendió el catálogo de temas que había compuesto y producido en los últimos 20 años a Warner Music y se embolsó 98 millones de euros.