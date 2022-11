¿Quién es David Guetta? Conoce al famoso DJ, su exmujer, sus hijos y cómo le marcó la muerte de Avicii

David Guetta es uno de los DJs más famosos del mundo. El artista francés de 54 años, DJ durante muchos años del programa Europa Baila de Europa FM, ocupa el segundo puesto en el TOP 100 DJS 2022 de la revista DJ Magazine, un ranking que se publica anualmente y que ha liderado en tres ocasiones desde que empezó su carrera. David Guetta, que aterrizó en esta lista en 2005, ocupó el puesto número 1 en 2011, en 2020 y 2021.

Su popularidad lo ha convertido en uno de los DJs mejor pagados del mundo y, a la vez, uno de los artistas que mayor patrimonio tienen. Su exmujer, Cathy Guetta, es la arquitecta de este enorme imperio musical.

El francés es también compositor y productor musical, y cuenta con colaboraciones con Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears o The Black Eyed Peas, entre otros artistas. Una carrera de éxito que le ha llevado a cosechar premios como el Grammy a la mejor grabación remezclada, no clásica o el MTV Europe Music Award for Best Electronic.

Una historia de éxito que empezó después de un viaje que hizo a Londres cuando estudiaba Derecho en la Universidad de París X Nanterre y ya pinchaba en las discotecas locales de París, su ciudad natal.

“Cuando comencé en París, el DJ era un anónimo, un menos que nada. Un día, fui a Londres y vi que allí la música house ya era producida, todas las luces apuntaban hacia ella. Invertí todos mis ahorros en discos de música electrónica y, a mi regreso, llegué a un acuerdo con los dueños de las discotecas que me empleaban: renuncio a mi caché; pero, a cambio, hago mi propia programación y mi propia promoción”, contó sobre sus inicios.

Así fue cómo arrancó la carrera que explotó en los años 2000 cuando se convirtió un DJ de renombre internacional. En 2002 sacó su primer álbum, Just a Little More Love, y tres años más tarde entró en la citada lista de los mejores DJs del mundo. Desde entonces abandonada.

Los dos hijos de David Guetta

El éxito de David Guetta como DJ es por todos conocido —ha llegado a acudir a recepciones en el Palacio del Elíseo y también asistió a una velada organizada por Raúl Castro—, pero más desconocida es su vida personal.

David Guetta es padre de dos hijos, Tim Elvis, de 18 años, y Angie, de 14. Ambos son fruto de su relación con Cathy Lobé, también conocida como Cathy Guetta, con quien estuvo casado entre 1992 y 2014, y a ambos los hemos visto en sus redes sociales.

Al DJ le gusta presumir de hijos y, de hecho, el pasado abril acudió con el mayor a la ceremonia de entrega de los premios Grammy.

De él presumió también recientemente en Instagram al compartir con sus seguidores el proyecto solidario de su hijo. "¡Estoy tan orgullosa de mi hijo! Acaba de crear una organización benéfica llamada United for Football para ayudar a los jóvenes de Senegal a través del fútbol”, escribió en Instagram el DJ al compartir la historia.

Cathy Guetta, su exmujer y el cerebro de su imperio musical

La actriz y empresaria Cathy Lobé es la madre de los hijos de David Guetta. Se conocieron en 1990 el club del sur de Francia, donde ella era camarera. Dos años más tarde se casaron y en 1996 eran los reyes de la noche parisina. Él seguía en la cabina y ella se convirtió en la gestora de su carrera. Su divorcio, que llegó dos años después de que renovasen sus votos en Ibiza, supuso la división de su fortuna que amasaron tras lanzar el proyecto F**k Me I'm Famous en Ibiza. Cada uno se llevó la mitad de ese dinero y la marca quedó bajó la propiedad de Guetta, que sin la presencia de su expareja ha bajado considerablemente sus ingresos.

Con el tiempo se conocieron detalles de la separación, aunque no las causas.

David y Cathy Guetta, en los premios Grammy de 2012. // Getty Images

En 2015 la empresaria concedió una entrevista en LOC y aseguró que fue David Guetta quien dio el primer paso en la separación. "Mi vida personal y profesional se terminaron de golpe", contó la exmujer del DJ, que en ese momento lo dejó todo. "Nunca me sentí vacía porque soy madre y mi prioridad siempre han sido mis hijos, pero estaba triste, destruida por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, no trabajé".

Jessica Ledon, la modelo y última pareja de Guetta

Años después de esta ruptura, David Guetta inició una relación con la modelo Jessica Ledon, 24 años más joven que él.

La ya expareja estuvo junta durante siete años y la relación terminó porque , según publicó el diario británico The Sun, "sus vidas ya no eran compatibles".

Una fuente cercana a Guetta y Ledon insinuó que la ruptura llegó por la distancia. "David tenía que estar en Ibiza durante el verano para su residencia allí, mientras que ella estaba en Estados Unidos”, dijo esa persona cercana, que aseguró que la ruptura fue una sorpresa para su entorno. "Tienen tanta historia juntos que todos los que les rodeamos pensábamos que estaban hechos el uno para el otro, pero no ha funcionado de esa manera".

David Guetta y Jessica Ledon en 2018. // Gtresonline

Guetta y Ledon ya habían vivido una crisis en 2018, pero la lograron superar. Estuvieron al borde de la ruptura cuando se descubrió el supuesto perfil que David usaba en la app Raya, una famosa aplicación de citas para ligar.

David Guetta y la muerte de Avicii

En todo este tiempo el DJ ha vivido muchos episodios de éxito y también un duro golpe cuando en 2018 se murió su compañero y amigo Avicii. El DJ sueco se suicidó con 28 años y eso le marcó mucho al parisino.

"Todos nos quedamos petrificados con lo ocurrido. La noticia me forzó a tomar algunas decisiones muy importantes, a cambiar mi vida. Pude ver cómo venía a mí, la depresión. Y yo soy una persona feliz, nunca había tenido tendencia a sufrir depresión, pero me di cuenta de que tenia que reorganizar mi vida para permanecer sano", contó en una entrevista en el diario The Sunday Times.

De eso habló mismo reflexionó tiempo después en El Hormiguero. "Cuando termina la fiesta están solos. Es una vida muy solitaria", le dijo a Pablo Motos al recordar a su amigo, que era demasiado joven y demasiada buena persona como para decir no.

"Yo con un poco más de experiencia he empezado a decir no, no lo voy a hacer porque no quiero que me maten. Toda la gente hace dinero con el artista, es lo que me da más pena. Era una persona increíble y generosa con su música y mucho talento", apuntó.

Casi 20 años alejado de las drogas

En esa misma etapa, en septiembre de 2018, David Guetta hizo otra revelación muy personal a la revista alemana de crónica social Bunte. Entonces aseguró que llevaba 15 años (ahora serían 19) sin consumir drogas.

Lo volvió a confirmar años después, en 2014, ante el revuelo causado por su aspecto "ausente" en el festival Tomorrowland: "No tomo drogas. Si la gente quiere tomarlas es su problema, pero yo personalmente no tomo. Ese día no estaba para nada drogado, ni siquiera estaba borracho. Solo tuve un pequeño momento de ausencia, y eso le puede pasar a cualquiera".

"¡Es increíble! Escogieron 25 segundos de una actuación de dos horas. Detrás de mí había una especie de imagen que giraba, bastante hipnótica, y efectivamente, estoy de acuerdo con ellos: tengo pinta de colgado. Tuve un momento de ausencia, estaba pensando en cualquier otra cosa, ya ni siquiera me acuerdo en qué... quizás en el siguiente disco que iba a pinchar. Y la gente llegó a la conclusión de que me había metido las drogas más duras. Cada uno tenía su teoría, desde que había tomado Special K [ketamina], a heroína o quién sabe qué. La gente está completamente loca", dijo sobre el vídeo que se hizo viral.

Esa misma idea la defendió años después al asegurar que es "como un monje Jedi": "No tomo alcohol, ni fumo, ni me drogo. Hago deporte y sigo un régimen. El único problema es el sueño. Estoy siempre de un lado para otro".

El dinero de David Guetta

La larga trayectoria ha convertido a David Guetta en uno de los DJs mejor pagados del mundo. En 2014 la revista Forbes lo destacó como el segundo que más cobraba del mundo. En un año, había conseguido ganar más 30 millones de dólares.

El único DJ que lo superaba entonces era Calvin Harris, con unas ganancias anuales de 66 millones de dólares.

Según los datos de 2019, sus ingresos fueron de 16,5 millones de euros y en un año antes, en 2018, de 22,9 millones. Claramente su divorcio tuvo efectos directos en su fortuna.