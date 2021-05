Cuatro nuevas fechas en el calendario de conciertos de Maluma. El colombiano visita España en el mes de julio. Lo ha confirmado en su página web, con la actualización de los datos de su gira Papi Juancho Maluma World Tour.

Maluma viaja al sur de España en una gira de conciertos con todas las medidas anticovid. Nada de espacios cerrados, es verano, y pruebas para todos los asistentes.

El cantante sabe bien de la importancia de las medidas preventivas frente al coronavirus. El pasado febrero la Policía tuvo que suspender un evento callejero organizado en Miami para promocionar su disco 7DJ (7 días en Jamaica) por incumplir las normas sanitarias. Maluma había citado a sus fans a través de Instagram sin pensar en la cantidad de seguidores qué podían unirse a la cita y que quizás fuesen sin pensar en la pandemia.

Papi Juancho Maluma World Tour será mucho más seguro. Las medidas anticovid vienen con la entrada.

¿En qué ciudades actuará Maluma?

Cuatro ciudades. Son Palma de Mallorca, Murcia, Marbella (Málaga) y Chiclana (Cádiz). Allí se podrá ver en directo a la ya llamada leyenda colombiana del reguetón.

¿Qué días son los conciertos de Maluma en España?

11 de julio en Palma de Mallorca.

en Palma de Mallorca. 15 de julio en Murcia.

en Murcia. 16 de julio en Marbella.

en Marbella. 17 de julio en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Conciertos de Maluma // Maluma

¿Cómo conseguir las entradas para ver a Maluma?

Depende del concierto hay que acudir a una página web u otra, los precios también varían según la ciudad y el tipo de entrada.

Palma de Mallorca a través de festicket. La entrada más barata es de 88 euros y la más cara, en mesa VIP para 10 personas, es de 550 euros por persona.

Chiclana de la Frontera a través de ticketmaster. La entrada general cuesta 66 euros y un Palco VIP del Cielo de Santi Pectri cuesta los 2.100 euros.

Marbella a través de la web de Startlite Festival. Con entradas desde 29 euros (ya agotadas) hasta 829 euros. Hay 23 precios disponibles.

Murcia en entradas a tu alcance. Algunas entradas ya están agotadas, pero quedan por 45 y 60 euros.

¿Cuáles son las medidas anticovid de Maluma?

Seguridad ante todo. Según explican en la página de Festicket, que vende las entradas para Palma de Mallorca, para acceder al evento hay que presentar un test PCR negativo realizado en las últimas 24 horas o someterte a un test de antígenos y que este resulte negativo.

Además, la temperatura corporal tendrá que ser inferior a 37,5 °C en el control de acceso, de lo contrario no se podrá acceder al recinto y no se reembolsará. Tampoco se le devolverá el dinero a las personas que den positivo no quieran hacerse la prueba para poder ver el espectáculo.

Además hay que ser mayor de 18 años y menor de 65. Los menores de 18 años deben presentar un documento escrito con la foto del tutor para poder acompañarle.

Las entradas son individuales y no se pueden transferir a menos de 72 horas del concierto, y vienen con una mascarilla FPP2 del color de la zona. Su uso es obligatorio en todo momento.