Maluma y Anitta vuelven a demostrar su química en 'Mi Niña Remix', junto a Wisin y Myke Towers

Maluma y Anitta tienen mucha conexión y cuando se trata de música la llevan a niveles estratosféricos. El cantante colombiano y la cantante brasileña han vuelto a unirse musicalmente en 'Mi Niña Remix', tema del artista puertorriqueño Wisin, que también cuenta con la participación de Myke Towers.

'Mi niña' fue el primer sencillo de 'Los Legendarios', el nuevo álbum de Wisin que lanzó el pasado mes de febrero.

El videoclip fue filmado en la ciudad estadounidense de Miami bajo la dirección del director Charlie Nelson de Compostela Films. En él vemos a los cuatro artista interpretando el tema y comprobamos, una vez más, la química que desprenden Maluma y Anitta cuando están juntos.

Y es que los artistas no es la primera vez que colaboran. Ya lo hicieron en su tema 'Sí o No' y 'Corazón', además de que juntos han compartido escenario como coaches de 'La Voz' en México.

ANITTA Y MALUMA, MUCHO MÁS QUE AMIGOS

Además, ambos mantuvieron un corto pero intenso affair. En muchas ocasiones han sido preguntados respecto a su relación y, a pesar de que ninguno ha admitido públicamente que estuvieron juntos como pareja, si que han confirmado que "hubo algo".

De hecho fue la propia Anitta en una entrevista en televisión al ser preguntada sobre cómo era Maluma en la cama cuando se confirmaron todas las sospechas. "Bueno, muy bueno", respondió. Aclarando que, al menos un romance sí que tuvieron.

Fue meses más tarde cuando la brasileña volvió a dar más detalles sobre su relación actual con Maluma. "Somos muy parecidos en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan. Y todavía lo amo mucho, independientemente de estar juntos o no. Puedo verlo con otra mujer, él puede verme con otro hombre y nos amamos, y nos amamos también sin nadie", explicaba.

Incluso en una entrevista con el reportero Yordi Rosado, Anitta afirmaba que Maluma podría ser su marido ideal. "todavía lo amo, pero hoy en día... nosotros decimos que sí (nos podríamos casar), pero después de vivir nuestras vidas", afirmaba.

Algo que por el momento, no va a pasar ya que la propia Anitta, tras Maluma, ha disfrutado de la compañía de parejas como la del surfista Pedro Scooby y la del presentador e influencer brasileño Gui Arauj, además de que muchos también la han relacionado con el futbolista Neymar.

LETRA DE 'MI NIÑA REMIX' DE ANITTA, MALUMA, WISIN Y MYKE TOWERS

Brasil (Yeah)

This is the remix

Maluma, baby

Colombia y Puerto Rico

Myke Towers

Anitta

Tengo a los hombres vuelto' loco' (Loco')

Y a las mujere' indecisas (Yeah)

E' que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza (Fire)

Baila lento, lento (Lento), tú tienes talento (Desde La Base; oh)

Entremos en calor

Es que cuando te siento se me acelera el corazón (Princesa)

Cuando estamos solos tú y yo (Tú y yo, tú y yo)

Esa e' mi niña, cualquiera se еncariña

De lejito' me guiña, varia' lе tienen riña (Los Legendarios)

Esa es mi niña, cualquiera se encariña (Oh-oh-oh-oh)

De lejito' me guiña, varias le tienen riña (W)

Se siente rico bailar contigo en lo oscuro (Ah, ah, ah)

Yo la abrazo duro y al oído le murmuro (Yeah)

Todo lento, no me apresuro (Como tú diga')

Me da un beso y me desfiguro (Oh)

Tú eres la reina de mi ajedrez (Ah, ah, ah)

Mami, dale otra vez (No pares)

Bendita sea tu desnudez

Tú me provocas cuando te alocas (Yeah)

Déjame darte un masaje para quitarte el estrés

Y si esta fuera la primera vez

Cuando bailamo' contra la pared

Y si esta fuera la última vez (Eh)

Tú y yo bailando Wisin y Yandel (Muah)

