"Me lo pasé muy bien": Maluma habla de la marihuana durante la grabación de '7 Días en Jamaica'

El Hormiguero ha tenido como invitado a una estrella internacional, Maluma. El colombiano - que tuvo que asistir al programa por videollamada debido a las restricciones del Covid-19 - ha hablado sobre su nuevo disco, sobre su estancia en Jamaica y sobre sus próximos conciertos en España para este mismo verano.

👉 Maluma celebra su cumpleaños con '7 Días En Jamaica', disco sorpresa y cortometraje

Su nuevo disco '7 Días en Jamaica' era anunciado por el propio artista hace tan solo unos días. Grabado hace más de un año en la isla del caribe, consta de 7 nuevas canciones, además de ir acompañado de un corto sobre la isla y una exposición de arte con fines benéficos.

"Es el disco más hpd que he hecho. Eso significa que es el mejor, el más cabrón, como decimos en Colombia. Está hecho con mucho esfuerzo y disciplina", explicaba Maluma al ser preguntado por Núria Roca, que se encontraba como presentadora en sustitución de Pablo Motos por haber estado en contacto con una persona con coronavirus.

👉 "Creía que se me salía una teta": Pablo Motos no puede presentar El Hormiguero por primera vez en 15 años ¡y Nuria Roca toma el relevo!

El cantante, visiblemente emocionado por su nuevo proyecto, hablaba sobre la experiencia que había supuesto para él trabajar desde la isla del caribe. "Lo grabé en Jamaica tras siete días en la isla rodeado de amigos. Siempre me siento renovado cuando voy. Es una experiencia increíble", explicaba.

👉Maluma cumple años rodeado de misterio: desde 'Felices los 4' hasta 'Hawái' o ¿#7DJ?, repasamos su camino al éxito

También, hacía especial mención a un tema muy delicado pero que en el país caribeño se encuentra a la orden del día: La marihuana. "El cannabis está allí por todos los lados. La marihuana tiene en la isla un concepto muy diferente al del resto del mundo, allí no existe ese tabú. Así que sí, la pasé muy bien, ya me entienden…. " reía intentando dar un poco de sentido del humor a la velada, aunque luego confirmaba que no la había probado.

Respecto a sus próximos conciertos en España, el cantante quiso traer buenas noticias. "Tenemos giras programadas en América y Europa, pero dependemos de una vacuna y de lo que pueda pasar", explicaba. Aun así, se atrevía a anunciar varias fechas confirmadas en España para este mismo verano: 2 de Julio en Madrid; 3 de Julio en Barcelona; 15 de Julio en Murcia; 16 de Julio en Marbella y 17 de Julio en Cádiz.

"Nosotros estamos listos. Realmente uno hace música para poder compartirla, así que lo que necesito es que este Covid de m*erda se pase de una vez", explicaba con aire de frustración.

Por último, el encuentro no acabó sin revelar pequeños detalles de su vida privada. Trancas y Barrancas consiguieron que confesara que el artista dormía desnudo, que solía escaparse de sus escoltas durante sus giras para salir de fiesta y que, durante una fiesta en la que conoció a Kim Kardashian, no pudo hacer a la artista reír porque la celebritie acababa de operarse la cara.

'7 DÍAS EN JAMAICA, SU DISCO MÁS ESPECIAL'

Maluma aprovechó el día de su 27 cumpleaños para lanzar '7 Días en Jamaica', un trabajo compuesto por 7 temas que él mismo define como "un hijo".

Así lo anunció previamente en redes sociales, con unas imágenes besando el vientre de una mujer que llevaba escrito #7DJ. "Tenemos un nuevo hijo. Se llama 7 días en Jamaica y es mi nuevo álbum. Lo hice con tanto amor y dedicación que decretamos desde ya que va a ser un hit. Gracias a todos por creer en mi y dejarme vivir del arte. Soy muy feliz gracias a ustedes", escribía anunciando este lanzamiento.

En la fiesta de presentación, el colombiano explicó que este disco tendría que haber salido antes que Papi Juancho, pero que debido a la pandemia mundial de coronavirus no pudo volver a viajar a la isla caribeña para grabar los vídeos que componen el cortometraje que acompaña al álbum.

Con títulos como 'Tónika', 'Love', 'Chocolate', 'Agua de Jamaica', 'Desayun-Arte', 'La burbuja' y 'Peligrosa' los temas también son la banda sonora del cortometraje, que narra la historia de un hombre (Maluma) que llega a la isla, se enamora, vive una corta relación y sufre por amor.

' 7 Días en Jamaica' está inspirado en los sonidos reggae que marcaron su viaje a la isla con toques de reggaeton. Por eso, este trabajo tiene dos colaboraciones con grandes del reggae: Ziggy Marley y Charly Black.

La música fue grabada en vivo por artistas jamaiquinos a cargo de trompetas, saxofón, bajo y percusión, y la producción estuvo a cargo de Édgar “Edge” Barrera, Johany Alejandro Corral “Nyal” y The Rude Boyz.

ARTE CON FINES SOLIDARIOS

Además del cortometraje compuesto por las canciones del disco, el tercer elemento de la nueva propuesta artística de Maluma es la portada del álbum: una imagen del artista colombiano Federico Uribe, conocido por usar materiales reciclados para crear cuadros 3D y esculturas.

De hecho, Maluma hizo la fiesta de cumpleaños y de presentación de #7DJ en una exposición “pop up” temporal de la obra de Uribe, que incluye la imagen del artista como portada del disco.

Su cuadro, al igual que otras obras de Uribe, fueron puestos para subasta y "hacen reflexionar sobre lo que le estamos haciendo al planeta", indicó. Una parte de las ventas de las obras será donada a las organizaciones colombianas Fundación amigos del mar, Jardín botánico de Cartagena y Stand Up Providencia.