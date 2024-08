Dani Fernández lanza 'Me has invitado a bailar', un nuevo adelanto de su próximo disco

Dani Fernández ha vuelto a emocionar a sus seguidores con su nueva canción Me has invitado a bailar , un tema que reafirma su éxito como artista y nos prepara para La Jauría su próximo álbum que verá la luz el 25 de octubre .

El artista comenzó a principios de año dejándonos algunas pistas de lo que será su tercer álbum de estudio como solista y cuarto proyecto. En enero presentó Todo Cambia, uno meses más tarde llegó Criminal y ahora Me has invitado a bailar.

El single es una balada pop con toques melódicos, algo a lo que nos tiene bastante acostumbrado el manchego. Una letra íntima y sincera que trata el inicio de una relación, ese momento en el que dos personas se dejan llevar por la emoción de hacer algo por primera vez.

Con una voz cálida y emotiva, Dani Fernández consigue transmitir la intensidad de esos sentimientos, creando un tema que ha conectado de inmediato con el público. "No veo el momento de poder tocarla en directo y que saltemos juntos", ha confesado el artista en sus redes sociales.

El lanzamiento ha sido recibido con entusiasmo por sus fanáticos. Este nuevo sencillo promete convertirse en uno de los temas más escuchados de la temporada, consolidando a Fernández como uno de los artistas más relevantes del panorama musical español.

Con Me Has invitado a bailar, el artista continúa la estela de éxitos que ha venido cosechando desde el inicio de su carrera como solista, con temas como Bailemos, que acumula más de 10 millones de visualizaciones en YouTube.

La nueva canción ha mostrado una madurez musical que lo posiciona como un referente en la industria. Sin duda, es un tema que no dejará indiferente a nadie y que invita a bailar, pero también a sentir las primeras veces.

Letra 'Me has invitado a bailar'

Me has invitado a bailar

Estás espectacular

No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar

Tienes un brillo especial

Una manera de hablar

Que sin saber lo que dices ya estoy convencido

Tengo todo preparado cuando estés lista nos vamos

Y no me hace falta regresar

Quiero que me dejes entrar

Donde no te han visto jamás

Y antes de llegar al final

Apunta y dispara que vuele por los aires lo demás

Como no te voy a cuidar

Si haces que me quiere quedar

Y llevaba fuera de casa y tanto ya

Has conseguido cambiar

Lo que creía real

Y me he quedado despierto por pasar un rato más

Casi puedo levitar

Con esta electricidad

Que me recorre por dentro cuando estoy contigo

No sé si me estoy pasando

Pero se de lo que hablo

Cuando digo que no quiero más

Quiero que me dejes entrar

Donde no te han visto jamás

Y antes de llegar al final

Apunta y dispara que vuele por los aires lo demás

Como no te voy a cuidar

Si haces que me quiere quedar

Y llevaba fuera de casa tanto ya

No sé qué pasará pero creo

Que tengo mucho más puesto en juego

Quiero pasar la noche en tu pelo

Desenredar todos tus recuerdos

No sé qué pasará pero creo

Que tengo mucho más puesto en juego

Quiero pasar la noche en tu pelo

Desenredar todos tus recuerdos

No sé que pasará pero creo

Que tengo mucho más puesto en juego

Quiero pasar la noche en tu pelo

Desenredar todos tus recuerdos

Quiero que me dejes entrar

Donde no te han visto jamás

Y antes de llegar al final

Apunta y dispara que vuele por los aires lo demás

Como no te voy a cuidar

Si haces que me quiere quedar

Y llevaba fuera de casa y tanto ya

No sé qué pasará pero creo

Que tengo mucho más puesto en juego

Quiero pasar la noche en tu pelo

Desenredar todos tus recuerdos

No sé qué pasará

Que tengo mucho más

Quiero pasar la noche en tu pelo

Desenredar todos tus recuerdos