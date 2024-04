Los dardos de Taylor Swift a Kim Kardashian en la canción 'thanK you alMee': letra y significado

La enemistad de Taylor Swift y Kim Kardashian es plenamente conocida. Una disputa en los MTV VMAs de 2009 con Kanye West provocó que la cantante y la celebrity se enzarzaran en una tensa pelea. La artista ha lanzado este viernes la canción thanK you alMee y todo apunta a que va por ella.

Taylor Swift no ha perdonado todavía la campaña que organizó Kim Kardashian contra ella en 2016.

La cantante ha lanzado este viernes su nuevo disco The tortured poets department y hay una canción concreta que ha llamado mucho la atención de sus fans: thanK you alMee. Si nos quedamos con las mayúsculas, el resultado es KIM. Toda una declaración de intenciones para la celebrity.

A diferencia del resto del álbum, que recuerda la ruptura con el actor Joe Alwyn, esta tiene un estilo más gamberro y fácilmente reconocible con su era Reputation. En la canción, se dirige a una tal Aimee y habla sobre cómo quería hacerle la vida imposible mientras ella solo quería trabajar.

Una especie de alegato contra el abuso escolar donde Taylor no niega el daño que la exesposa de Kanye West le ocasionó cuando ella era más joven: 'No puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir / Grité: "Jódete, Aimee" al ciеlo nocturno, mientras la sangre brotaba / Pero no puеdo olvidar la forma en que me hiciste sanar'.

La cantante era mucho más joven que ella y llama la atención una frase que habla de la madre de la cantante: 'Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa / Pero solía decir que deseaba que estuvieras muerta'. Duras palabras.

Qué pasó entre Taylor Swift y Kim Kardashian

En 2016, Kanye lanzó el tema Famous, donde dedica unas desagradables palabras hacia ella: 'Creo que Taylor y yo podríamos tener sexo algún día. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra'. El rapero lo justificó asegurando que había hablado con ella para contárselo y que le había parecido bien, algo que ella negó desde el principio.

Kim Kardashian, la mujer de West, filtró el vídeo de aquella conversación que terminó volviéndose en contra: West y Swift hablaron, lo que él no le contó fue que la iba a llamar ‘perra’ y que creía que ella se hizo famosa por él.

En ese momento, Taylor reconoció que "le quitaron su carrera".

"Tienes un marco totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa", ha asegurado, contando que la hundió psicológicamente y dio un giro a su vida.

"Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Alejé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Caí muy, muy duro", ha afirmado.

Letra completa de 'thank you aIMee'

Cuando imagino mi ciudad natal

Hay una estatua bronceada de spray de ti

Y una placa debajo de ella

Que amenaza con empujarme por las escaleras, en nuestra escuela

Y siempre fue el mismo dolor ardiente

Pero soñaba que algún día podría decir

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: "Jódete, Aimee" al ciеlo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puеdo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Y no fue una pelea justa, ni una muerte limpia

Cada vez que Aimee pisoteaba mi tumba

Y luego ella escribía titulares

En el periódico local riéndose de cada paso de bebé que daba

Y siempre fue el mismo dolor ardiente

Pero rezaba que algún día podría decir

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: "Jódete, Aimee" al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa

Pero solía decir que deseaba que estuvieras muerta

Empujé cada roca cuesta arriba

Tus palabras siguen resonando en mi cabeza, resonando en mi cabeza

Escribí mil canciones que tú encuentras poco geniales

Construí un legado que no puedes deshacer

Pero cuando cuento las cicatrices, hay un momento de verdad

Que no habría esto, si no hubieras sido tú

Y tal vez lo hayas reinterpretado

Y en tu mente, nunca quebrantaste mi espíritu azul y negro

No creo que hayas cambiado mucho

Y así cambié tu nombre, y cualquier pista real definitoria

Y un día, tu hijo regresa a casa cantando

Una canción que solo nosotros dos sabemos que trata de ti, porque—

Todo el tiempo que estabas lanzando golpes, yo estaba construyendo algo

Y no puedo perdonar la forma en que me hiciste sentir

Grité: "Jódete, Aimee" al cielo nocturno, mientras la sangre brotaba

Pero no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar

Todo el mundo sabe que mi madre es una mujer santa

Pero solía decir que deseaba que estuvieras muerta

Empujé cada roca cuesta arriba

Tus palabras siguen resonando en mi cabeza, resonando en mi cabeza