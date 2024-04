muy romántica

Qué dice la letra de 'The alchemy', la canción que Taylor Swift ha dedicado a su novio Travis Kelce

No todo The tortured poets department iba a tratar sobre desamor y tristeza, también incluye algunas canciones románticas dedicadas a Travis Kelce. Taylor Swift ha lanzado este viernes The alchemy, una poderosa carta de amor a su recién estrenado novio.