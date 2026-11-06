Depol expande fronteras con su música hasta México
Depol está viendo su éxito expandirse hasta el otro lado del charco. Y es que el artista comienza a despuntar en México.
DePol continúa ampliando fronteras y suma un nuevo destino a su trayectoria musical.
El artista español ha viajado por primera vez a México para presentar su música ante el público mexicano, llevando hasta allí algunos de los temas más representativos de su repertorio, como Quién diría, Te confieso y Qué bonita.
Su primera parada tuvo lugar el pasado 27 de octubre en el Oye Live en el Pepsi Center de Ciudad de México, donde DePol pudo compartir su música con el público y dar sus primeros pasos en el mercado mexicano.
Pero esta primera visita no será la última. DePol regresará a México el próximo 18 de noviembre para formar parte del Festival Multiverso Nestlé, que tendrá lugar en el Estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México.
Dos citas que marcan el comienzo de una nueva conexión entre DePol y México, un territorio en el que el artista comienza a dar a conocer su propuesta musical y en el que espera seguir creciendo y compartiendo sus canciones.