Despistaos agota las entradas del concierto más importante de su carrera

Tan solo unas horas antes de la esperada cita, Despistaos ha anunciado lo que más ilusión podía hacerles: un sold out en su concierto del Palacio Vistalegre de Madrid este sábado 29 de noviembre.

La banda lleva desde principios del milenio compartiendo temazos pop, que ahora recopilan en su show más especial hasta la fecha. Y parece que sus fans no se quieren perder este espectáculo sin precedentes, pues han agotado las entradas del concierto.

Este concierto, con Europa FM como radio oficial, supone un hito en la carrera del grupo formado por Dani Marco, Daniel Marco Varela, José Krespo y Lázaro Fernández. Y así lo han expresado al anunciar el sold out del evento: "Vamos a hacer el concierto más grande de nuestra historia 23 años después. Mucho trabajo detrás, pero sobre todo mucha ilusión".

¡Ojo! Aunque las entradas en venta digital se han agotado, el grupo quiere darle una última oportunidad al más rezagado: "Hemos guardado algunas entradas en taquilla para los más Despistaos".

El show promete ser una celebración de toda la carrera del grupo. Tanto es así que la banda adelantó que habrá nada menos que 12 invitados, entre los que se han confirmado La La Love You, Veintiuno y Pignoise… Y quedan muchos más por descubrir.