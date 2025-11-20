Veintiuno será uno de los doce invitados al concierto de Despistaos en el Palacio Vistalegre de Madrid

El próximo 29 de noviembre, Despistaos tiene una cita muy especial con su público en el Palacio Vistalegre de Madrid. Allí, el grupo de Guadalajara celebrará El concierto de nuestras vidas, donde no faltarán éxitos atemporales como Cada dos minutos o Física o química.

El grupo de Guadalajara ha confirmado que este show será el más grande en Madrid de toda su carrera, tal y como confesaron a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. Además, será un fiestón con grandes amigos, ya que el concierto contará con un total de doce invitados.

Tras las confirmaciones de La La Love You o Pignoise, Despistaos ha confirmado al quinto artista: Veintiuno. "Podemos tocar Nunca la primera, que es la que tenemos juntos", comenta el vocalista Diego Arroyo durante su videollamada con el dúo. "Dadlo por hecho, y estos [el resto de integrantes del grupo] también creo que están, así que contad con ello. Va a ser un bolazo".

Los doce invitados

De momento, Despistaos ha dado a conocer a cinco de los doce invitados para su concierto en Madrid: Georgina, La La Love You, Sôber, Pignoise y Veintiuno. ¿Qué nombres encajan en los huecos que faltan...?