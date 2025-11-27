Despistaos comparte el setlist de su concierto más especial en el Palacio Vistalegre de Madrid

Despistaos celebrará uno de sus conciertos más especiales este 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, con Europa FM como radio oficial. Una cita musical que tendrá 12 invitados, entre los que se encuentran confirmados Veintiuno y La La Love You.

Para abrir más aún el apetito de los fans que asistirán al concierto, el grupo de pop ha desvelado todas las canciones que tocarán en este show de la capital.

Serán temas de toda su trayectoria musical, desde clásicos hasta colaboraciones de vértigo más actuales, además de canciones de su último proyecto.