Despistaos comparte el setlist de su concierto más especial en el Palacio Vistalegre de Madrid
Despistaos conquistará el Palacio Vistalegre de Madrid este sábado 29 de noviembre, y lo hará con un concierto con nada menos que 12 invitados y un setlist para todos los gustos.
Quiénes son los 12 artistas invitados a 'El Concierto de Nuestras Vidas' de Despistaos
Despistaos celebrará uno de sus conciertos más especiales este 29 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid, con Europa FM como radio oficial. Una cita musical que tendrá 12 invitados, entre los que se encuentran confirmados Veintiuno y La La Love You.
Para abrir más aún el apetito de los fans que asistirán al concierto, el grupo de pop ha desvelado todas las canciones que tocarán en este show de la capital.
Serán temas de toda su trayectoria musical, desde clásicos hasta colaboraciones de vértigo más actuales, además de canciones de su último proyecto.
- Mi mejor momento
- 137 horas
- Un miércoles cualquiera
- A la luz de tus piernas
- Caricias en tu espalda
- Ruido
- Por volver a verte
- Los zapatos de un payaso
- Casi siempre casi nada
- Y mírame
- Lo que hemos vivido
- Desde que nos estamos dejando
- El silencio
- Kansas City
- Un beso y nada más
- Hasta que pase la tormenta
- Vuelve a verme
- Cuando lloras
- Muérdeme
- Mientras bailas sola
- Estrella
- Gracias
- Física o química
- Nunca la primera
- Mi accidente preferido
- Cada dos minutos
- Resucito
- Estoy aquí