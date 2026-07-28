Despistaos presenta su gira 'Un millón de madrugadas' con Europa FM como radio oficial

Despistaos no tiene entre sus planes bajarse de los escenarios en los próximos meses. Y es que después de su movido verano la banda iniciará su gira Un millón de madrugadas, con la que se subirá en las salas de toda España tanto para presentar su último disco y corear con su público sus grandes éxitos.

Con Europa FM como radio oficial, esta gira comienza en su tierra, Guadalajara, en octubre, y de momento llega hasta Vigo en febrero de 2027.

Así funciona la preventa

La preventa para los conciertos de esta nueva gira ya está disponible desde este lunes 27 de julio, y tan solo es necesario rellenar el formulario disponible en la biografía de su cuenta de Instagram. "Una vez que te den el acceso podrás comprar las entradas que quieras". detalla Despistaos.

Y tal y como ha desvelado el grupo: "Quien compre entradas en la preventa tendrá acceso antes a la sala de la apertura de puertas. Podrá asistir a la prueba de sonido, incluso escuchar una canción que luego no sonará durante el concierto".

Además, para que no haya dudas con esta última sorpresa, el grupo detalla: "La idea es tocar en cada prueba de sonido un tema diferente, por si alguien viene a 5 ciudades, que os conocemos".

Todas las fechas de la gira de Despistaos

2026

24 de octubre – Sala Óxido (Guadalajara)

31 de octubre – Sala OFF Cultura (Badajoz)

6 de noviembre – Sala Fundición (Logroño)

7 de noviembre – Sala Kubik (Vitoria)

13 de noviembre – Sala Manolita (Lleida)

14 de noviembre – Sala Zero (Tarragona)

20 de noviembre – Sala El 21 (Huesca)

21 de noviembre – Botánico Café Teatro (Soria)

22 de noviembre – Sala Nébula (Zamora)

28 de noviembre – Sala Octavo Arte (Segovia)

11 de diciembre – Sala Tribeca (Oviedo)

12 de diciembre – Studio 54 (León)

2027