Los detalles del nuevo disco de La Oreja de Van Gogh con Amaia: "Tenemos muchas ganas de publicarlo"

La noticia del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh revolucionó el final de 2025. Siete meses después, la cantante de Irún se volvió a a subir a un escenario junto a Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde por primera vez en 17 años, con la gira Tantas Cosas que Contar Tour. En estas últimas semanas, la banda ha recorrido varias ciudades de España con los grandes temas de su discografía. Sin embargo, muchos fans se preguntan cuándo podremos escuchar música nueva del grupo donostiarra.

Con motivo de los conciertos en Donostia, Amaia, Álvaro, Xabi y Haritz han dado su primera entrevista juntos desde el reencuentro, en la que han confirmado que el álbum está en camino.

"Tenemos muchas ganas de publicar disco y lo terminaremos haciendo", ha confesado Xabi al Diario Vasco, que explica que algunas canciones están surgiendo "de forma natural en el local de ensayo" mientras que otras nacen de notas de voz que envía Amaia con nuevas melodías, ya que, a pesar de los años separados, la cantante asegura que nunca ha dejado de componer.

Por el momento, la única canción nueva que hemos podido escuchar desde que Amaia regresó a la banda es Todos estamos bailando la misma canción. La Oreja de Van Gogh se despidió de 2025 con este single, compuesto por Xabi y Amaia que nos mostró el lado más espiritual del grupo. Desde entonces, no ha habido noticias sobre nuevas canciones, aunque según adelantó el periodista David Insua, el álbum está previsto para antes de que termine el año.

La Oreja de Van Gogh cruza el charco

Además del disco, La Oreja de Van Gogh tiene otro proyecto en sus manos: una gira por Latinoamérica. Tal y como lo han anunciado este jueves 30 de julio, la banda cruzará el charco en marzo de 2027 para actuar en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile. "Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica", han escrito en sus redes sociales, donde miles de fans han celebrado la noticia.