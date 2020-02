Día de la Radio: Cómo ha influido la radio en la música, una playlist imprescindible y otras curiosidades

El mundo de la radio y de la música siempre han ido de la mano. ¡Si no que nos lo digan a nosotros! Así que en Europa FM celebramos el #DíaMundialdelaRadio repasando algunas de las conexiones más interesantes entre el mundo de la radio y el mundo de la música, curiosidades que probablemente no sabías, ¡y una playlist muy 'radiofónica'!

Desde hace ya algunos años el día 13 de febrero se celebra el Día Internacional de la Radio. Y para nosotros es un día muy importante, ¡porque hace más de veinte años que compartimos momentos increíbles juntos!

Desde que tenemos consciencia, la radio y la música han sido dos conceptos que han ido muy de la mano. Por este motivo, queremos unir nuestras dos pasiones y contarte algunas curiosidades sobre la radio y la música. ¡Toma nota!

ARRANCAMOS CON UN POCO DE HISTORIA Y UNA PLAYLIST

Cuando el 14 de mayo de 1897 Guglielmo Marconi realizó la primera retransmisión de radio de la historia, de bien seguro que no imaginaba que la radio se convertiría en un compañero indispensable en nuestro el día a día. Y es que ya sea en el coche, en la ducha, en casa o mientras hacemos deporte... la radio nos acompaña, nos motiva y nos anima.

La aparición de la radio musical también supuso un antes y un después para los artistas: por fin tenían plataformas en las que promocionar su música. Por eso no es de extrañar que a lo largo de la historia los mejores artistas hayan dedicado canciones a este gran medio de comunicación. Es el caso por ejemplo de Queen, que hizo un temazo titulado 'Radio Ga Ga'.

También Madonna decidió mencionar a la radio en la canción ‘Turn Up The Radio’

O Rihanna con ‘Pon de Replay’

Alesha Dixon con 'Radio':

Robbie Williams con ‘Radio’:

O Beyoncé, con su tema que también titulado 'Radio':

Estos son solo algunos ejemplos de esta peculiar unión entre radio y música. Y es que muchos de estos artistas, no serían nada si en su día las emisoras de radio no hubieran apostado por reproducir sus temas. Por este motivo, muchos artistas guardan con nostalgia recuerdos en forma de canción sobre la radio. Pero sin duda alguna, si hay un tema mítico dedicado a este medio de comunicación y cantado por todos es ‘Video Killed The Radio Star’, de The Buggles:

LAS CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN LA RADIO

Y claro, con tantos años de existencia, miles (e incluso millones) de canciones han sonado a través de alguna de las formas de escuchar la radio: FM, AM, Satélite, digital e online. En España, no tenemos un ranking oficial de las canciones más reproducidas en la historia de la radio, pero en otros países sí que podemos encontrar estas listas. ¡Y el resultado te va a sorprender!

Ya sea en el coche, en casa o antes de dormir... en Europa FM queremos seguir acompañándote durante muchos años más. Por eso, no hoy más que nunca, queremos gritar ¡qué viva la radio!

¡Feliz Día Mundial de la Radio!