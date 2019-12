Robbie Williams confiesa que el Real Madrid le hace sentir "como si tuviera el pene pequeño"

Robbie Williams participa en un documental sobre el futbolista Toni Kroos y su aparición está dando mucho de qué hablar. El cantante británico, que no tiene pelos en la lengua, ha mostrado su pasión por el fútbol y ha confesado que "el Real Madrid me hace sentir como si tuviera un pequeña pequeño" .

El próximo 5 de enero, Toni Kroos estrenará un documental en Amazon Prime Video, donde aparecen varias conocidas entre ellas Robbie Williams.

El cantante es un apasionado del fútbol y ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre el jugador. Williams quiere que Kroos abandone el Real Madrid: "Allí ya lo has ganado todo. ¡Ficha por el United, vente al United!". Sin embargo, las palabras que más han llamado la atención han sido las que habla del Real Madrid.

Robbie Williams opina que "tenemos la mejor Liga del mundo, la Premier. Por eso me molesta mucho una cosa: el Real Madrid ha hecho que me sienta pequeño, me hace sentir como si tuviera un pene pequeño". Y confirma que le encanta este deporte diciendo que "El fútbol es mi religión y no me gusta que haya dioses más grandes que el mío".

El documental, titulado 'Toni Kroos', ha sido dirigido por Manfred Oldenburg y explica la trayectoria, los éxitos y los fracasos de la vida del futbolista alemán.