La divertida versión de Nil Moliner de 'La Perla' de Rosalía

Nil Moliner tiene tiempo de disfrutar entre bambalinas entre concierto y concierto. El artista —que lleva unas semanas sobre los escenarios— no pierde ni un segundo para pasárselo en grande, pero sobre todo para ser de lo más creativo.

El intérprete de Me acuerdo de ti se atreve a volver a sus orígenes con versiones de canciones antes de los conciertos, en petit comité, pero con muchos miembros de su banda acompañándolo. Y ha decidido compartir con sus fans un fragmento de una cover de uno de los mayores éxitos de Rosalía con su disco LUX.

Con su banda a la guitarra, al bajo, a la trompeta y al trombón, Nil Moliner se pone en la voz de la catalana para darle su toque a la canción La Perla. La Perla de la jefa Rosalía en VERSIONES DE CAMERINO. Con mi banda fav y con todo el respeto y admiración del planeta", ha compartido junto al divertido vídeo en redes sociales.

El artista ha demostrado así que ningún género musical se puede resistir al estilo propio de Nil Moliner, y que las versiones siempre formarán parte de su talento como músico.