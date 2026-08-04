Canciones de 1996: este es el ranking de los 3 mejores hits para Chiara Oliver, Arde Bogotá y Nil Moliner
Europa FM cumple 30 años, y recordamos junto a los artistas esos grandes hits que sonaron en 1996. Ahora se suman a la lista los top 3 de Chiara Oliver, Nil Moliner y Arde Bogotá, que se unen a otros rankings de temazos de nombres como Juanes, La La Love You y Dani Fernández.
Ocho canciones de 1996 y solo pueden elegir tres: el top 3 de Siloé, Dani Fernández y Nena Daconte
¿Qué top 3 harías de hits de 1996? Esta es la selección de La La Love You, Juanes y Zzoilo para celebrar los 30 años de Europa FM
Los 30 años que cumple Europa FM están siendo una auténtica fiesta con los mejores artistas, que nos arropan con cariño y la mejor música hasta conocer más detalles de la gran celebración que tenemos preparada por alcanzar esta señalada fecha.
Todos tenemos ese 1996 marcado en el calendario, sobre todo musicalmente. Y es que ese año en el que nacimos como radio sonaron grandes hits que han envejecido como el buen vino. Y Chiara Oliver, Nil Moliner y Arde Bogotá se atreven a hacer su top 3 de canciones que sonaban sin parar hace tres décadas.
Recordamos que ya se enfrentaron a este juego Siloé, Dani Fernández y Nena Daconte, y a lo largo de los próximos meses podrás descubrir la respuesta de Dani Martín, Marlena y Viva Suecia.
Repasa aquí las canciones que fueron hits hace 30 años y descubre las respuestas de nuestros artistas en el vídeo de arriba.
- Wannabe de Spice Girls
- Macarena (Bayside Boys Remix) de Los del Río
- Don’t Look Back in Anger de Oasis
- La Cosa Más Bella de Eros Ramazotti
- Duro de pelar de Rebeca
- Quit Playing Games de Backstreet Boys
- El Talismán de Rosana
- Children de Robert Miles