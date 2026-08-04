Canciones de 1996: este es el ranking de los 3 mejores hits para Chiara Oliver, Arde Bogotá y Nil Moliner

Los 30 años que cumple Europa FM están siendo una auténtica fiesta con los mejores artistas, que nos arropan con cariño y la mejor música hasta conocer más detalles de la gran celebración que tenemos preparada por alcanzar esta señalada fecha.

Todos tenemos ese 1996 marcado en el calendario, sobre todo musicalmente. Y es que ese año en el que nacimos como radio sonaron grandes hits que han envejecido como el buen vino. Y Chiara Oliver, Nil Moliner y Arde Bogotá se atreven a hacer su top 3 de canciones que sonaban sin parar hace tres décadas.

Recordamos que ya se enfrentaron a este juego Siloé, Dani Fernández y Nena Daconte, y a lo largo de los próximos meses podrás descubrir la respuesta de Dani Martín, Marlena y Viva Suecia.

Repasa aquí las canciones que fueron hits hace 30 años y descubre las respuestas de nuestros artistas en el vídeo de arriba.