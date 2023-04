El divertido consejo de Silvia Abril a Blanca Paloma para Eurovisión 2023: "No me funcionó, no lo hagas"

La cuenta atrás para Eurovisión 2023 está en marcha. Este martes 25 de abril Blanca Paloma protagonizó su penúltimo encuentro con el público en los premios Sant Jordi de cinematografía 2023 —el último será el jueves 27 en Madrid— y allí se encontró con Silvia Abril, que acudió al festival europeo en 2008 acompañado a Rodolfo Chikilicuatre.

"¿Estás preparada para ganar?", le preguntó Silvia Abril a Blanca Paloma en su encuentro sobre el escenario del Teatre Lliure de Barcelona. "Hay que ir a ganar, ¡eh!", le recomendó la actriz y humorista, que fue una de las bailarinas del equipo del intérprete del Baila el chiki chiki, que quedó en el puesto 16 de Eurovisión superando los resultados de los años anteriores. En 2005 y 2006 España quedó en 21ª posición (de 24) y en 2007, en la 20ª.

Más que preparada para ganar, Blanca Paloma está preparada "para darlo todo". "Algún consejito me podrás dar...", le sugirió la representante española a Silvia Abril, que recordó uno de sus fallos en la final.

"Yo me tiré al suelo, no me funcionó, no lo hagas... Lo pasé muy bien, así que disfrútalo, gózalo... ¡Y mucha mierda!", añadió antes de despedirse.

Silvia Abril interpretó a Gráfica (la bailarina de rosa) en el festival y se tiró al suelo en el minuto 1:40. La otra compañera, Disco, era la actriz de Alejandra Jiménez-Cascón (de azul).

De su paso por el festival ha hablado en numerosas ocasiones y en una entrevista en Fórmula TV reveló el momento más surrealista de su participación. "Cuando nos llevan a casa del embajador de España en Belgrado y nosotros disfrazados, Chikilicuatre, Disco y Gráfica. Momento kitch en la que entramos en una casa de embajador y los tres frikis disfrazados... Nos hacían ir disfrazados de lo mismo", contó.