Doja Cat se une a Post Malone en 'I Like You', su canción más atrevida

Doja Cat, artista estadounidense de 26 años // 'I Like You', de Doja Cat y Post Malone

Los más de tres millones de reproducciones que acumula el vídeo de I Like You desde su reciente estreno, dejan claro que la canción se ha convertido en una de los temas del momento.

Dos son los principales motivos.

Por un lado, implica la vuelta de Post Malone, de 27 años, a la música con un nuevo álbum de estudio: Twelve Carat Toothache .

Por otro lado, celebra el regreso de Doja Cat, de 29 años, después de sus problemas de salud.

La cantante estadounidense participa en esta nueva colaboración después de vivir una de las etapas más duras de su carrera de la que aún se está recuperando.

De hecho, sus afecciones en la garganta le obligaron ponerse pantalón, blusa, gorro, mascarilla y botas y a pasar por el quirófano.

No obstante, para redimirse, la solista aparece en el videoclip más poderosa que nunca, derrochando energía y fuerza.

Con poca ropa, y en la mayoría de los planos sin nada, o con unos adornos de flores, los dos artistas hacen una reivindicación del deseo, de la pasión, del amor y del sexo.

Y en estos tiempos em los que el odio en ocasiones se posiciona sobre el amor, canciones y videoclips como este llegan al panorama musical como un soplo de aire fresco.

Cabe destacar que no es la primera vez, ni será la última, que Doja Cat nos exhibe su lado más travieso y físico, como Hot Pink o Streets, dos de sus temas más exitosos.

No obstante, ahora es el momento de disfrutar del atrevido videoclip de I Like You, la canción que demuestra que Doja Cat ha vuelto pisando fuerte.

Letra de 'I Like You' en español

Oh, chica, me gustas,

Me gustas.

Quiero ser tu amigo ir de compras en el Benz

Me gustas

Me gustas

Te golpearé cuando aterrice, ¿puedes incluirme en tus planes?

Me gustas

Me gustas

Nos acostamos en Francia, luego nos despertamos en Japón

Me gustas

Me gustas, me gustas

Oh, chica, sé que sólo te gusta lo elegante

Así que me subo a ese Maybach Candy

Yea tu novio nunca me entenderá

Porque estoy a punto de tirar de su chica como un jamón, jamón

Vamos a darnos un pequeño chapuzón, pequeña dama

Sí, he estado pensando últimamente

Que necesito que alguien me salve

Ahora que soy famoso tengo putas a mi alrededor, pero

Necesito una buena chica, necesito a alguien que me conecte, así que

Por favor, sé sincero, no me jodas

Necesito a alguien que comparta este corazón conmigo

Llénate y luego vuelve a correr

Oh chica me gustas

Me gustas.

Quiero ser tu amigo ir de compras en el Benz

Me gustas

Sí, me gustas.

Te golpearé cuando aterrice, ¿puedes incluirme en tus planes?

Me gustas

Me gustas

Nos acostamos en Francia, luego nos despertamos en Japón

Me gustas

Me gustas, me gustas

Hazme saber cuando estés libre

Porque he estado tratando de golpear toda la semana nena

Por qué actúas tan dulce

Sé que quieres a la pequeña yo

Me da un poco de sobredosis

Pero no es una mierda nueva para un friki

y que no se puede hacer nada más que ir a la cama.

El ama la forma en que goteo convertir la piscina en una playa Y yo podría copiar un Birkin pero copio Celine

Porque tenemos el mismo gusto por las cosas finas

Un nuevo n***a con el mismo equipo de siempre

Ahora me tiene con una correa porque dijo que no había ataduras

Sabes que estoy bien con eso

Robar el coño, no te van a demandar por eso.

Me pregunto qué podría hacer un n***a por eso

Yo podría ser tu Chaka donde Rufus

80 en el Benz cuando el techo vuelve

No quieren que nos encariñemos demasiado

Tengo la sensación de que podríamos ser amigos durante mucho tiempo

No te importa y sabes que me gustas por eso

Oh, chica, me gustas,

Me gustas.

Quiero ser tu amigo ir de compras en el Benz

Me gustas

Me gustas

Te golpearé cuando aterrice, ¿puedes incluirme en tus planes?

Me gustas

Me gustas

Nos acostamos en Francia, luego nos despertamos en Japón

Me gustas

Me gustas, me gustas

Sólo te quiero, sólo te quiero

Tu corazón es tan grande pero ese culo es enorme

Sólo te quiero, oh nena lo hago

Te gusto también, ooh, ooh

Chica me gustas

Me gustas

Quiero ser tu amigo ir de compras en el Benz

Me gustas

Me gustas, me gustas

Letra de 'I Like You' en inglés

Oh girl I like you,

I do

I wanna be your friend go shoppin’ in the Benz

I like you

I do

I’ll hit you when I land, can you fit me in your plans

I like you

I do

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you

I do, I do

Oh girl I know you only like it fancy

So I pull up in that Maybach Candy

Yea your boyfriend’ll never understand me

Cuz I’m bout to pull his girl like a hammy, hammy

Lets take a lil’ dip lil’ lady

Hit PCH 180

Yeah I’ve been thinkin’ lately

That I need someone to save me

Now that I’m famous I’ve got hoes all around me, but

I need a good girl, I need someone to ground me, so

Please be true don’t fuck around on me

I need someone to share this heart with me

Fill you up then run it back again

Oh girl I like you,

I do

I wanna be your friend go shoppin’ in the Benz

I like you

I do

I’ll hit you when I land, can you fit me in your plans

I like you

I do

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you

I do, I do

Let me know when you free

Cuz I been tryna hit it all week babe

Why you acting all sweet

I know that you want lil ol me

I get a little OD

But ain’t shit new to a freak

Let me drop bands put a jewel in ya teeth

He love the way I drip turn the pool to a beach And i coulda copped a Birkin but I cop Celine

Why we got the same taste for the finer things

Brand new n***a with the same old team

Now he got me on a leash cuz he said no strings

You know I’m cool with that

Stole the pussy you ain’t get sued for that

Wonder what a n***a might do for that

I could be your Chaka where Rufus at

80 in the Benz when the roof go back

They don’t want to see us get too attached

I just gotta feeling that we might be friends for a long long time

You don’t mind and you know I like you for that

Oh girl I like you,

I do

I wanna be your friend go shoppin’ in the Benz

I like you

I do

I’ll hit you when I land, can you fit me in your plans

I like you

I do

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you

I do, I do

I just want you, I just want you

Your heart’s so big but that ass is huge

Just want you, oh baby do

You like me too, ooh, ooh

Girl I like you,

I do

I wanna be your friend go shoppin’ in the Benz

I like you

I do, I do