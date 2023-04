Las dos "potenciales ganadoras" según las apuestas de la BBC para Eurovisión 2023

Las apuestas colocan a Blanca Paloma entre los cinco artistas con más posibilidades de ganar Eurovisión 2023. La cadena británica BBC va más allá y en sus valoraciones de las 37 candidatas apunta a un top 3 para la española.

Esto la coloca como posible ganadora del festival, aunque lo cierto es que la cadena señala a otros dos artistas como principales candidatos a llevarse el micrófono de cristal y convertirse en los sucesores de los ucranianos Kalush Orchestra.

Los "potenciales ganadores" de Eurovisión 2023 según la BBC

La BBC apunta que hay dos artistas con más posibilidades de ganar Eurovisión 2023. Son la representante sueca, Loreen, y la francesa, La Zarra.

La Zarra - Évidemment (Francia)

¿Podría La Zarra ser quien rompa la mala racha de Francia que lleva 45 años sin ganar Eurovisión? La BBC lanza la pregunta al aire y da grandes posibilidades a la artista canadiense de 25 años, que define como "una especie de Dua Lipa de domingo por la mañana".

"Soy una gran admiradora de las grandes voces de la canción francesa como Edith Piaf, Barbara, Dalida y, por supuesto, Celine Dion, y estoy muy emocionada de que todos los europeos vayan a escuchar mi canción que espero que se convierta en la suya", apuntó al presentar el tema. "Para mí es un honor representar a Francia en Eurovisión, el festival más icónico del mundo".

Loreen - Tattoo (Suecia)

La sueca Loreen es una de las favoritas de la BBC y es la potencial ganadora en las casas de apuestas.

La artista regresa al festival tras haber alzado el micrófono de cristal en 2012 con la canción Euphoria. "Me llevó cuatro semanas [decidirme]. Era más como, '¿Qué puedo decir a esto? ¿Tengo algo nuevo que dar?'", explicó sobre las preguntas que se hizo antes de tomar la decisión.

La respuesta a la segunda la da la BBC y es "un sí rotundo"." Tattoo es un himno tormentoso que te arrastra como un huracán. La melodía de apertura hace un inteligente guiño a The Winner Takes It All de ABBA y la puesta en escena es espectacular", dice la publicación.

¿Será una de estas dos candidatas quien arrebate en primer puesto a Blanca Paloma o conseguirá la artista española pasarles por delante e imponerse en el festival? La respuesta la tendremos el 13 de mayo en Liverpool.