Ed Sheeran estrena el videoclip de 'Don't'

Ed Sheeran acaba de estrenar su nuevo videoclip Don't, segundo single tras Sing de su álbum X. El tema trata sobre un engaño amoroso que sufrió, según las malas lenguas, por Ellie Goulding. Sin duda, referencias en la letra no faltan para indicar que es la cantante de Burn la destinataria de esta canción.

Para compensar la tristeza de este engaño, Ed Sheeran lanza un original videoclip que contagia las ganas de bailar. El cantante, como es habitual, no protagoniza el vídeo, pero sí que ha dejado dos cameos para disfrute de sus fans y aficionados a los libros de Buscando a Wally.

Don't nos muestra a un bailarín que se despierta en un colchón en el suelo en la zona más baja de la ciudad, el ritmo le posee y va desplazándose a través de diferentes casas sin dejar de bailar hasta que llega a un mansión.

El contorsionista videoclip está dirigido por Emil Nava que ya había trabajado con Ed Sheeran en los vídeos de Lego House y You need me, i don't need you y Give Me Love, y otros artistas británicos Calvin Harris, Jessie J o James Arthur. ¿Entre tanto movimiento localizas a Ed Sheeran en el videoclip?