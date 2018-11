Ellie Goulding da un romántico paseo por Budapest en el videoclip de 'Close To Me', con Diplo y Swae Lee

Ellie Goulding se ha unido a Diplo y Swae Lee para el tema 'Close to me', que llega con un videoclip repleto de paisajes y escenas de cuento.

Ellie Goulding en el vídeo de 'Close To Me' / Youtube

El vídeo oficial del tema está protagonizado por Ellie Goulding y Swae Lee y, recrea una estética romántica a la que acompañan los maravillosos paisajes de la ciudad de Budapest. Ellie recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad: el Bastión de los Pescadores, las Termas... y Diplo pone la música.

Fusionando lo tradicional con lo innovador, el vídeo de 'Close to Me' asocia paisajes pintorescos con colores vibrantes y siluetas direccionales. 'Close To Me', editado hace dos semanas, ya se ha posicionado como uno de los temas más escuchados del panorama musical actual con más de un millón de reproducciones en plataformas digitales al día.