Eminem, invitado sorpresa en el segundo concierto conmemorativo de Jay -Z en Nueva York
Jay-Z se ha propuesto celebrar sus 30 años de carrera a lo grande, y en su segundo show conmemorativo en Nueva York el invitado sorpresa ha sido Eminem.
Blue Ivy aparece en el concierto de su padre Jay-Z para tocar a piano 'Feelin' It'
Jay-Z se ha propuesto celebrar los 30 años de su álbum debut, Reasonable Doubt, por todo lo alto.
El artista deja claro que los conciertos conmemorativos de su carrera, JAY-Z 30, no van a dejar a nadie indiferente, y así lo consiguió con Ivy Blue como invitada sorpresa en su primer show, que demostró que ha heredado el talento de sus padres al piano. También apareció en la tarima Beyoncé para cantar a dúo junto a su marido, y otros destacados nombres como Alicia Keys y Jaz-O
En el segundo show de esta serie de conciertos el listón ha seguido alto. En la cita musical del 11 de julio apareció Eminem, desatando una ovación ensordecedora en el Yankee Stadium.
Por supuesto, ambos artistas aprovecharon la ocasión para compartir escenario y recordar la química que siempre ha existido entre ellos desde colaboraciones tan recordadas como Renegade (que interpretaron sobre el escenario) o la histórica gira Home & Home Tour, que los reunió en 2010.
Eminem también se atrevió a interpretar ante un estadio repleto su éxito Lose Yourself.
Verlos nuevamente juntos sobre un escenario supuso un auténtico regalo para los seguidores del hip hop, que llevaban años esperando una imagen como esta.