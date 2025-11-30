Dani Martín homenajea a Sabina desde su concierto con una versión de 'Contigo' | GETTY

Dani Martín conquista este noviembre y diciembre el Movistar Arena a través de 10 conciertos en los que ha colgado el cartel sold out. Y el madrileño comparte este hito en la música en directa con Joaquín Sabina, que ha conseguido lo mismo con su gira Hola y adiós.

Para demostrar su gran admiración por el maestro, el rockero ha querido hacerle un homenaje al veterano en su show del 29 de noviembre con su gira 25 P*t*s años. Y qué mejor manera que hacerle un guiño al cantautor que versionando una de sus canciones.

Así, Dani Martín ha hecho una excepción en el completo sertlist de su gira para añadir una cover de Contigo, que el artista ha interpretado con mucha emoción y con todo el público tarareando este tema de Sabina.

Aunque los artistas no han coincidido en el escenario en sus respectivas giras, este homenaje del intérprete de Emocional demuestra la admiración que siente por Sabina que cierra una carrera de éxitos este 30 de noviembre con su último concierto.