Enrique Iglesias estrena canción para este verano: 'Turn the night up'. ¡Escúchala!

Pasadas las 4 de la tarde de ayer, hora española, empezaba a sonar en las radios de todo el mundo la nueva canción de Enrique Iglesias, Turn the night up. Desde Estados Unidos hasta Francia pasando por Reino Unido, todas las emisoras al unísono emitían el tema, y nuestra Rocío Santos tuvo la oportunidad de hacerlo en Europa FM.

Turn the night up es el nuevo tema de Enrique Iglesias producido por The Cataracs. Enrique Iglesias aprovechó la ocasión del estreno de Turn the night up para anunciar que en unas semanas lanzará otro tema, esta vez en español, un tema nuevo y diferente al tema en inglés, tal y como hizo con su anterior álbum Euphoria, que debutó en el número 1 en España.

Enrique Iglesias estará de visita en España en agosto para ofrecer dos conciertos. El primero en el Festival Cap Roig el 16 de agosto y el segundo el 17 de agosto en Marbella, dentro del Starlite Festival. Sin duda, una buena oportunidad para verle en directo interpretando su nuevo hit.

Turn the night up de Enrique Iglesias ya está disponible en pre-venta en