Yenesi emociona imitando a David Bisbal en 'Tu cara me suena' con su actuación de 'Mi princesa'

Yenesi se ha desnudado musical y personalmente con su imitación de la Gala 7 de Tu cara me suena 12, donde ha quedado la séptima clasificada con su emocionante actuación con Mi princesa de David Bisbal. De hecho, la propia participante ha roto a llorar al terminar de cantar y se ha abrazado a Manel Fuentes. "Estaba nerviosa", ha dicho.

Tras abrazar a sus padres, su tía y el resto de integrantes de su familia presente entre el público, Yenesi ha recibido las valoraciones del jurado. "Esta es una de las pocas actuaciones en las doce temporadas que llevamos donde no se trata de valorarla, ni de decir qué has hecho bien", ha señalado Chenoa. "Se trata de dónde has puesto el corazón. Esto no va a ir de números. Cuando a alguien le tiembla tanto la mano como a ti, me enternece muchísimo y me dan ganas de ir a achucharte. Si tu objetivo era llegar, al 12 has llegado para todos".

"Yo estoy emocionado, igual que todo el mundo", ha añadido Àngel Llàcer. "Esta profesión se trata de enseñarse, desnudarse y despojarse de todas las capas que nos ponemos en la vida. Es verdad que este programa va de imitar y te tienes que transformar en otra persona y ponerte unas capas, pero a veces se crea una magia y, poniéndote en la piel de otra persona, tú te enseñas. Tú eres muy joven, Yenesi, tienes un larguísimo camino por delante. Lo de hoy lo tienes que recordar siempre, que es mostrarte tal y como tú eres. Porque tú eres muchísimas cosas, y hoy he visto por primera vez tu alma, y tu alma es clara y preciosa".

Yenesi convence al público y a sus compañeros, pero no al jurado

En cuanto a las puntuaciones de la séptima gala, Yenesi ha conquistado al público, que le ha otorgado un 9. Además, la joven ha conseguido ganar el duelo frente a Mikel Herzog Jr. gracias a los votos de sus compañeros, que han sido los encargados de elegir al ganador entre ambos. Goyo Jiménez, Melani, Esperansa Grasia, Ana Guerra, Manu Baqueiro y Bertín Osborne han decidido que Yenesi se lleve la victoria, mientras Gisela le ha dado el voto "de consolación" a Mikel.

"He sentido que se lo cantaba a ella misma", ha destacado Melani. "Yenesi nos ha ganado el corazón a todos desde el primer día y la vemos todas las semanas trabajando", ha añadido Bertín Osborne, mientras el propio Mikel ha asegurado que está "muy orgulloso" de la actuación de su compañera.

Aunque el jurado también le ha dedicado palabras muy bonitas a la concursante, los profesionales le han otorgado a Yenesi su 5. En concreto, Flo le ha dado el 8, Lolita el 7, Chenoa el 5 y Àngel Llàcer el 6. "Mi 5 es un sufi, pero creo que era una actuación muy difícil. Es una imitación en la que tú estabas dando otra cara diferente a una imitación, creo que necesitabas cantarla y eso me ha gustado mucho, pero a nivel imitación es una puntuación técnica, para nada es por lo que ha pasado en el escenario", ha señalado Chenoa.